Bejrúti robbanás: katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították a libanoni fővárost

Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították a keddi rendkívül erőteljes robbanások miatt. Éjfélre már 78 halálos áldozatról tájékoztatott Libanon egészségügyi minisztere és csaknem négyezer sérültről.



Kedd késő estére összehívott rendkívüli ülésén a Legfőbb Védelmi Tanács nyilvánította katasztrófa sújtotta várossá Bejrútot, és a testület azt javasolta a kormánynak, hogy szerdán hirdessen ki rendkívüli állapotot két hétre.



Az egészségügyi miniszter közlése szerint sokan eltűntek, keresésüket a romba dőlt épületekben és a törmelék alatt nagyon nehezíti, hogy nincs áram. Leállt a telefonösszeköttetés és az internetszolgáltatás is.



A robbanások miatt ehetetlenné vált a kikötő magtáraiban tárolt gabona. A gazdasági miniszter közölte, hogy Libanon majd importra szorul, de egyelőre elég búzája van.



A robbanások okát még mindig nem tudni. Az első hírek szerint petárdaraktárban keletkezett tűz okozta az elsőt, a második rendkívüli erősségét pedig az, hogy nagyon nagy mennyiségű, 2700 tonna ammóniumnitrát robbant fel, amelyet már hat éve tároltak egy kikötői raktárban.



Donald Trump amerikai elnök kedd este úgy nyilatkozott, hogy tábornokai szerint valószínűleg robbanószerkezet okozhatta a robbanásokat. Gabi Askenázi izraeli külügyminiszter viszont arról beszélt, hogy "baleset volt, amelyet tűz okozott", és óvatosságra intett a különböző feltételezések kapcsán. "Nem látok okot arra, hogy ne higgyünk a bejrúti jelentéseknek" - mondta az izraeli külügyminiszter.



A jordániai földtani intézet szerint egyébként a robbanás egy 4,5-ös erősségű földrengésnek felelt meg a Richter skálán.



A detonációt még a 200 kilométerre fekvő Cipruson is érzékelték.

BREAKING: Extremely large explosion goes off in Beirut, Lebanon. Number of casualties said to be high. pic.twitter.com/Odt2SE9VXS