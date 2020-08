Olaszország

Olasz alkotmányjogász: Precedens nélküli a Matteo Salvini elleni bírósági eljárás

Az alkotmányjogász úgy vélte, a Salvini-per menetét az olaszországi politika alakulása is erősen befolyásolni fogja, hiszen egybeesik majd a következő parlamenti választásokkal. 2020.08.04 15:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Precedens nélkülinek tartja a modern olaszországi jog és politika történetében a Matteo Salvinivel, az ellenzéki Liga párt vezetőjével szemben migránshajók feltartóztatásáért indított bírósági eljárás Alfonso Celotto alkotmányjogász, aki az esetleges tárgyalási menetet is vázolta az MTI-nek kedden.



A jogászprofesszor szerint minden október 3. körül dől el, amikor Matteo Salvininek meg kell jelennie a szicíliai Catania bíróságán a Gregoretti olasz katonai hajó ügyében. Hacsak a járványhelyzet vagy más indok miatt addig nem módosítják a kijelölt dátumot, az úgynevezett miniszteri bíróság meghallgatja az ügyészség és Salvini védelmének képviselőit, majd néhány napon belül eldönti, hogy lezárultnak tekinti-e a vizsgálati szakaszt, megalapozottnak tartja-e a politikussal szembeni tárgyalás elindítását, vagy esetleg elveti az ügyészség kérelmét. Utóbbi esetben Matteo Salvininek nem kell bíróság elé állnia.



Alfonso Celotto úgy vélte: nagy a valószínűsége, hogy a bíróság nem veti el az ügyészség vádemelési kérelmét, és a Liga vezetője elleni tárgyalás megkezdődik. "Az eddig ismert ügyészi dokumentáció és vádpontok arra engednek következtetni, hogy az ügyészség alapos munkát végzett, jól felépítette a vádat, tehát a Salvini-perre sor fog kerülni, természetesen meglepetések mindig adódhatnak" - fejtette ki az alkotmányjogász. Ami az ütemezést illeti, Alfonso Celotto hangsúlyozta, hogy az olasz igazságszolgáltatási tempó szerint az első fokú, nem jogerős ítélet 2022 előtt nem várható. Utána pedig a másodfokú és a jogerős harmadfokú ítéletet is meg kell várni.



Az intézményes és európai uniós jogban is jártas Alfonso Celotto több olasz miniszter jogi tanácsosaként dolgozott. A szakértő kiemelte, hogy a Matteo Salvinivel szemben indított eljárás jogi és politikai szempontból is figyelmet érdemel. Az első Conte-kormány volt belügyminisztere tavaly nyáron több migránshajónak sem engedélyezte a kikötést a dél-olaszországi partokon. A szicíliai ügyészségek hivatalból minden esetben vizsgálatot indítottak: három ügyben kérelmezték Salvini mentelmi jogának megvonását. A felsőház februárban az olasz katonai hajó Gregoretti, júliusban az Opens Arms spanyol civilhajó feltartóztatásáért vonta meg Matteo Salvini mentelmi jogát. Volt belügyminiszterként a kormánytagoknak fenntartott miniszteri bíróság elé kell állnia, mely "kiemelt bírókból áll, de teljes mértékben egy rendes bíróságnak felel meg" - hangsúlyozta az alkotmányjogász.



A vádpontok között mindkét esetben hivatali hatalommal való visszaélés, a bevándorlók személyi szabadságának korlátozása, valamint nemzetközi konvenciók, például a tengeri segítségnyújtás megtagadása szerepel. Matteo Salvini elsősorban a nemzetbiztonság védelmére hivatkozik hangsúlyozva, hogy nem önkényesen határozott, hanem döntéseit akkori kormányszövetségesével az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) és a Conte-kormány egészével hozta meg.

"Matteo Salvinivel szemben nagyon súlyos vádakat emeltek, és rendkívül összetett tárgyalás várható, hiszen vád és védelem is felvonultatja majd a korábbi és a jelenlegi kormány tagjait, köztük Giuseppe Conte miniszterelnököt is" - mondta a jogász.



Alfonso Celotto szerint precedens nélkülinek számít, hogy Matteo Salvinit nem rendes eljárás keretében akarják bíróság elé állítani. "A Liga vezetőjével szemben nem magánemberként és nem közönséges bűncselekmény, korrupció vagy adócsalás vádjával indult eljárás, mint Silvio Berlusconi esetében, akit miniszterelnöksége alatt is magánemberként elkövetett ügyekért idéztek bíróság elé" - szögezte le a jogász. Kiemelte, Matteo Salvini esetében az ügyészség a volt belügyminiszter politikai döntéseit kérdőjelezi meg, a mindenkori kormánytagok, vagyis az állami szervek képviselőinek "közhasznú céllal" tett lépéseit akarják bíróságon tisztázni.



Az alkotmányjogász úgy vélte, a Salvini-per menetét az olaszországi politika alakulása is erősen befolyásolni fogja, hiszen egybeesik majd a következő parlamenti választásokkal. A Liga vezetőjét első fokon jogerősen még nem ítélhetik el, de közhivatal viseléstől eltilthatják, ami akár parlamenti mandátuma elveszítését, és az aktív politikából való kizárását is jelentheti. A Salvinivel szembeni eljárás ezért nevezhető politikai indíttatású pernek - mondta Alfonso Celotto.