Olaszország

Két évvel a tragédia után felavatták az új hidat Genovában

A 2018 augusztusában történt hídomlás negyvenhárom áldozata nevének felolvasásával kezdődött a Szent Györgyről elnevezett új híd avatása Genovában hétfőn este, amely Olaszország számára a koronavírus járvány utáni újraindulás jelképévé is vált.



Giuseppe Conte kormányfő kijelentette, az új genovai híd a "talpra állni képes Olaszország szimbóluma".



Az avatási ünnepség az olasz himnusszal kezdődött, és ezután olvasták fel a 43 áldozat nevét. Ezt három perces csend követte.



A genovai védőszent Szent Györgyről elnevezett új hídon tartott avatón mintegy ötszázan vettek részt, köztük az olaszországi és a genovai politikai, kulturális élet képviselői vettek részt, többek között Sergio Mattarella államfő, Angelo Bagnasco nyugalmazott genovai érsek, valamint Giovanni Toti liguriai kormányzó is. A fegyveres erők vadászgépei zöld, fehér, piros csíkot rajzoltak a híd fölötti égre, valamint Genova címerét. A genovai kikötő hajói szirénazúgással köszöntötték az új hidat, amelyre éjszaka az olasz trikolór színeit vetítik.



A híd avatásáról egyedül az áldozatok rokonai hiányoztak, akik távolmaradásukkal a baleset felelőseinek számonkérését akarták sürgetni. A családtagokkal az államfő külön találkozott.



Marco Bucci genovai polgármester, aki egyben a hídépítésért felelős kormánybiztos is volt, kijelentette, a tragédia az egész várost sújtotta, és most a város egésze újraindulhat. "Soha többé nem történhet még egy ilyen baleset" - hangoztatta Marco Bucci. Bejelentette, hogy az új hidat kedd este vagy szerda hajnalban nyitják meg a forgalom előtt.



A Genova egyik jelképének számító Morandi-híd 2018. augusztus 14-én, délelőtt 11 óra 41 perckor omlott össze. A város keleti és nyugati részét összekötő, több mint egy kilométer hosszú szerkezet hatalmas betontömbjei a híd alatt haladó útra, valamint a Polcevera-patak medrébe zuhantak le. A hídon és a híd alatt tartózkodókból negyvenhárman veszítették életüket, tizenegyen megsebesültek, és mintegy hatszáz személyt költöztettek ki a híd körül később lebontott épületekből. Szakértők szerencsének nevezték, hogy a hídomlás viharos időben történt, mivel éppen ezért kevés jármű haladt át rajta.

A hídroncsot tavaly június 28-án robbantották fel, ezt a romeltakarítás követte. Az új híd építése rekordidőt, 310 napot vett igénybe. Ezren dolgoztak napi huszonnégy órában, csak karácsony napján tartottak szünetet. Az óriás hajóra emlékeztető új szerkezet az olasz sztárépítész Renzo Piano tervei alapján készült: az 1067 méter hosszú hídhoz huszonnégyezer tonna acélt és fémet használtak, ami három Eiffel-toronynak felel meg. A tizennyolc oszlopon emelkedő új híd felszín feletti magassága eléri a negyvenöt métert. Az áldozatok emlékére a hídról negyvenhárom villanyoszlop emelkedik a magasba, amelyek éjszaka megvilágítva a tengerről is láthatók lesznek. Az építkezés kétszázkét millió euróba került.



A hatvanas években emelt, építészéről Morandinak elnevezett híd omlását az eddigi vizsgálatok szerint a hiányos karbantartás okozta. Az ügyészség többek között a hidat üzemeltető autósztráda társaság ellen emelt vádat, de az új hídra is ugyanez a társaság kapott koncessziót. A rokonok többek között ezért nem vettek részt az avatási ünnepségen.