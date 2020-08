Spanyolország

Ókori kincseket foglaltak le a spanyol hatóságok egy feltételezett fosztogatónál

Nagyszámú ókori kincset, köztük egy valószínűleg az i. e. 1200-ból való föníciai arany ékszert foglaltak le a spanyol hatóságok egy feltételezett fosztogatónál, aki fémdetektorral bukkant a leletekre. 2020.08.03 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ügyben akkor indult nyomozás, amikor a spanyol rendőrség szakemberei régészeti leletekről és kulturális javakról készített képeket fedeztek fel különböző internetes oldalakon - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



A tárgyak között található egy feltehetőleg föníciai eredetű arany fülbevaló, amely 2500-3200 éves lehet.



A rendőrség közleménye szerint miután azonosították a gyanúsítottat, kiderült, hogy annak fosztogató tevékenysége nem véletlenszerű, hanem hosszú ideje tart. Az is kiderült továbbá, hogy a férfit korábban már megbírságolták hasonló tevékenységért.



A férfi Cádiz tartománybeli Villamartínban lévő otthonában tartott házkutatás során további tárgyak kerültek elő, köztük egy arany dirham, öt aranydarab, amelyek valószínűleg egy nyaklánc vagy egy karkötő részei lehettek, különböző korokból származó nagyszámú pénzérme és egy kőből készült női mellszobor.



A hatóságok egy bronzból készült fejszét, római kori súlyokat, egy bronz oroszlánt és három fémdetektort is találtak.



A gyanúsított elvezette a rendőröket egy Jerez de la Frontera szomszédságában lévő birtokra, ahol állítása szerint a tárgyakat találta. A rendőrök most azt vizsgálják, hogy a férfi csupán gyűjtötte a tárgyakat vagy szándékában állt eladni őket.



Az El País című országos spanyol napilap szerint a gyanúsítottra pénzbüntetés vagy hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetés vár.



A tárgyak nagy része temetési ajándék lehetett. A szakértők szerint a leletek többsége római vagy késő római kori lehet, de van köztük egy kapocs, amely a vizigótok (nyugati gótok) emlékét őrizheti.