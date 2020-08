Koronavírus

Ukrajnában ismét csaknem ezerrel nőtt a fertőzöttek száma

A korábbi napokhoz képest kevesebb, de így is csaknem ezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak vasárnap Ukrajnában, a járvány kezdete óta azonosítottak száma velük együtt meghaladta a 73 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által hétfőn közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített tájékoztatóján.



Ezek alapján az igazolt fertőzöttek száma 990 új esettel 73 158-ra, az elhunytaké 13 újabb halálos áldozattal 1738-ra nőtt, miközben eddig 39 876-an gyógyultak meg, közülük 333-an előző nap. Az országban a vasárnapit megelőzően a múlt héten öt egymást követő napon jegyeztek fel ezer fölötti új megbetegedést, szerdán minden eddigi rekordot meghaladó, 1197 új fertőzöttet regisztráltak.



Előző nap a legtöbb új beteget, 138-at az ország legfertőzöttebb régiójából, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből jelentették, ahol az elhunytak száma is újabb hárommal nőtt. A második legtöbb új fertőzöttet, 119-et a szintén a nyugati országrészben lévő Ivano-Frankivszk megyéből jelentették, a fővárosból, Kijevből pedig 102-őt.



Kijevben az azonosított fertőzöttek száma elérte a 8554-et - ezzel a főváros a második helyen áll Lviv megye után -, az elhunytaké egy újabb halálos áldozattal 135-re nőtt, míg eddig 2994-en gyógyultak meg.



Kárpátalján az elmúlt napon egy esettel 202-re nőtt a betegségben elhunytak száma, az eddig igazolt fertőzötteké elérte az 5318-at, miközben közülük 2113-an győzték le a kórt.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatóján hozzátette, hogy vasárnap 158 Covid-19-beteget kellett kórházba szállítani.



Az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 44 kapta el a vírust, közülük már 8799 fertőződött meg a járvány kitörése óta.



Előző nap 11 714 tesztet végeztek el az országban, ebből 8523 PCR-tesztet és 3191 antitestszűrést.



Közben az UNIAN ukrán hírügynökség arról számolt be, hogy hétfőtől kezdett el működni Ukrajnában az új karanténrendszer, amelyet a kormány pénteken vezetett be, és amellyel négy színes - zöld, sárga, narancs és vörös - zónára osztotta az egyes településeket, valamint régiókat az országban a helyi járványhelyzet szerint.



Az egészségügyi miniszter magyarázata szerint az új szabályozás egyben azt is jelenti, hogy mostantól a helyi hatóságok önhatalmúlag csak szigoríthatnak, ha szükségesnek ítélik, de nem enyhíthetnek a korlátozásokon, amelyeket ezentúl ismét a központi kormányzat fog megszabni.

A zónába sorolást a kritériumok - azaz a betegek, az elvégzett tesztek száma, a kórházi ágyak leterheltsége és a fertőzés terjedésének üteme - alapján a kormány péntekenként fogja felülvizsgálni. Ezen kritériumok szerint a legsúlyosabb helyzetű, azaz vörös zónába sorolta a kabinet a nyugati országrészben Luck és Ternopil városát, valamint a romániai határnál lévő Csernyivci megye egy járását. Több nyugat-ukrajnai régió és város mellett Lviv (Lemberg) és környéke narancs zónában van, míg Kárpátalja sárgában, a főváros, Kijev egyelőre még zöld besorolást kapott.