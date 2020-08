Koronavírus

Montenegróban többen gyógyulnak meg, mint ahányan megfertőződnek

Már többen gyógyulnak ki naponta a koronavírus-fertőzésből Montenegróban, mint ahányan megfertőződnek, ami azt jelenti, hogy nem jelent veszélyt az egészségre a parlamenti választások augusztus 30-ai megtartása - közölték az illetékesek hétfőn.



Az Adria-parti országban hétfőre 3199-ről 3259-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában egy halálos áldozata volt a koronavírusnak, így a halottak száma 51-re nőtt.



Szerbiában vasárnapról hétfőre 25 882-ről 26 193-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Vasárnap nyolc újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 590-re nőtt. Lélegeztetőgépre 146-an szorulnak. Az egészségügyi miniszter közölte, hogy a koronavírus nem fog "csak úgy" eltűnni, mindaddig elővigyázatosnak kell lenni, amíg elő nem állítják a hatékonynak bizonyuló védőoltást, és azt be nem adják a lakosság nagy részének.



Koszovóban egy nap alatt 8554-ről 8799-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Tizenhárommal 249-re nőtt a halálos áldozatok száma. Avdullah Hoti miniszterelnök a közösségi médiában adta hírül, hogy megfertőződött. Mint írta, vasárnap végeztek rajta koronavírus-tesztet, amely pozitív lett. Közölte: nincsenek súlyos tünetei, de két hétre karanténba vonul.



Észak-Macedóniában egy nap alatt 10 892-ről 11 058-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Vasárnap négy halálos áldozata volt a Covid-19-betegségnek, így a halottak száma 497-re emelkedett. Az egészségügyi miniszter figyelmeztetett, hogy a strandokon is be kell tartani az elővigyázatossági előírásokat, ellenkező esetben "a napozóágyat könnyen kórházi ágyra lehet cserélni".



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 12 107-ről 12 294-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma, és négyen haltak bele a Covid-19 betegségbe, a halálos áldozatok száma ezzel 351-re nőtt.