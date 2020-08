Koronavírus-járvány

Ukrajna vörös zónává minősítette Magyarországot

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium frissítette a koronavírus-fertőzések tekintetében kockázatosnak minősített országok listáját, amely így több mint 120 országot tartalmaz. Vörös besorolást kapott Magyarország is - számolt be ról a karpatalja.ma híroldal.



Az augusztus 1-jétől hatályba lépő lista értelmében – európai mintára – a piros besorolású országokból hazaérkezőknek karanténba kell vonulniuk, vagy tesztekkel igazolniuk a fertőzés hiányát.



A kockázatos országok közé került Kína, Grúzia, Németország, Csehország, Bulgária, Albánia, Lengyelország, Franciaország és Oroszország is.



Zöld besorolást kapott Svájc, Portugália, Horvátország, Fehéroroszország, Nagy-Britannia, Törökország, Szlovénia, Egyiptom és Olaszország.



Meglepő Ukrajna döntése, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon jóval kevesebb fertőzöttet regisztráltak, míg csak Kárpátalján is sokkal több eset van, országosan pedig többszöröse.