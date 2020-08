Koronavírus-járvány

Az osztrák kancellária egyik munkatársa is megfertőződött Ausztriában

Az osztrák kancellária egyik munkatársa is megfertőződött a koronavírussal Ausztriában - adta hírül szombaton az osztrák sajtó.



Az illető a kisegítő személyzethez tartozik a kancellárián. Egyik családtagjától kaphatta el a SARS-CoV2 vírust. Miután az eset ismertté vált, megkezdődött a kontaktszemélyek felkutatása. Azoknak, akik közvetlen munkakapcsolatban álltak vele, karanténba kell menniük.



Sebastian Kurz kancelláron rendszeresen elvégzik a tesztvizsgálatot, de ő és a fertőzött dolgozó nem volt munkakapcsolatban, nem találkoztak egymással. Az eset az osztrák kormány működését nem befolyásolja.



Közben a klagenfurti strandon szigorították az ellenőrzéseket, és a dolgozókat kötelezték szájmaszk viselésére, miután szerdán az egyik alkalmazott koronavírus-tesztje pozitív lett. A dolgozókat naponta tesztelik, a látogatókat pedig arra kérik, tartsanak távolságot egymástól, és kerüljék a tömeget.



Ezzel egy időben Bécsben 17 strandot zártak le átmenetileg, mivel a vendégek száma elérte a megengedett határt. A koronavírus-helyzet miatt a strandokon a látogatók megengedett számát a harmadára csökkentették. Míg korábban Bécs 17 strandján egy időben összesen százezren fértek el, most legfeljebb 40 ezren tartózkodhatnak bent egyszerre. A strandok internetes oldalán online jelzőrendszer működik, amely jelzi, hogy éppen hányan tartózkodnak odabent.



Közben az elmúlt 24 órában 82 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Ausztriában, azt követően, hogy a hét négy napján is meghaladta a százat az új fertőzöttek száma. Ezzel egy időben 153 embert nyilvánítottak gyógyulttá, így a betegek száma 1583-ra csökkent.







Ausztriában eddig 21 212 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, a fertőzés okozta megbetegedés szövődményeibe 718-an haltak bele, és összesen 18 911-en gyógyultak meg.