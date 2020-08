Média

Rupert Murdoch fia távozott a Fox televíziót is tulajdonló médiavállalat igazgatóságából

Rupert Murdoch amerikai médiamogul kisebbik fia, James Murdoch távozott a Fox televíziót és The Wall Street Journal című napilapot is tulajdonló News Corp. igazgatóságából.



Lemondását a pénteken este kiadott közleményében a 48 éves James Murdoch csupán "a szerkesztőségi irányvonal miatti nézetkülönbségekkel" indokolta, további részletekkel nem szolgált. Nem történt nyilvános bejelentés, a lemondás ténye az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott lemondó levél nyomán került nyilvánosságra.



Rupert Murdoch, a News Corp. vezérigazgatója és James Murdoch apja péntek este köszönetét fejezte ki a fiának a cégnél végzett munkájáért. A köszönetnyilvánításhoz csatlakozott Lachlan Murdoch - James Murdoch bátyja - is, aki változatlanul tagja maradt az igazgatótanácsnak.



Az amerikai sajtóban az elmúlt hónapokban több helyen is megjelent, hogy James Murdoch nem értett egyet a cég tulajdonában lévő televíziók és lapok republikánus nézetekhez közel álló politikai irányvonalával. Az ifjabb Murdoch azonban nemcsak a cégbirodalom amerikai, hanem ausztráliai sajtóorgánumainak irányvonalával sem értett egyet. Pár hónappal ezelőtt az amerikai The Daily Beast című, baloldali portállal a szóvivője révén tudatta, hogy ő és a felesége "különösen elégedetlen" azzal, ahogyan a cég amerikai és ausztrál lapjai és televíziói bemutatják a klímaváltozás okozta gondokat.



James Murdoch a politikai baloldal híve az Egyesült Államokban. A Bloomberg hírügynökség információi szerint az előválasztásokon egymillió dollárt adományozott demokrata párti jelölteknek. A Politico című lapnak még januárban adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy bárki legyen is a demokraták elnökjelöltje, örömmel áll mellé. A napokban nyilvánosságra került az is, hogy 615 ezer dollárt adott Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje kampányára.



Apja, Rupert Murdoch évtizedek óta a jobboldali-konzervatív politika támogatójaként ismert, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Ausztráliában és az Egyesült Királyságban is, ahol vállalatbirodalma szintén több médiumot tudhat magáénak. Az Egyesült Államokban idősebb Murdochnak szoros kapcsolata van Donald Trump amerikai elnökkel. A The New York Times még 2016-ban arról írt, hogy Trump egyik legfőbb médiatanácsadója Rupert Murdoch.



A News Corp. tulajdonában van a Dow Jones, amelynek leányvállalata a The Wall Street Jurnal, HarperCollins kiadóvállalat, a New York Post és több médiavállalkozás.