Oroszországban tilos kriptovalutával fizetni

A jogszabály értelmében Oroszországban tilos digitális pénzzel fizetni az árukért, a munkáért és a szolgáltatásokért. A törvény értelmében tilos a kriptovalutás fizetés módozatainak reklámozása is.



Az orosz állampolgárok digitális pénzügyi eszközöket (tokeneket) hitelszervezeteknél csakis abban az esetben szerezhetnek be, ha azokat az orosz jogszabályok keretében bocsátották ki. Az azon kívül kibocsátott ilyen eszközöket csakis külföldi piacokon szerezhetik be.



A digitális eszközök kibocsátását, vételét és eladását, valamint a digitális eszközök elszámolását megszervezni kizárólag olyan speciális informatikai rendszerek keretében lesz megengedett, amelyeknek - az üzemeltetőikhöz hasonlóan - meg kell felelniük az orosz jogszabályoknak, és szerepelniük kell az orosz jegybank vonatkozó nyilvántartásban. Emellett a központi banknak jogában áll majd meghatározni azoknak a digitális eszközöknek a jellemzőit, amelyek csak minősített befektetők számára lesznek elérhetők.