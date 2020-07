Koronavírus

A román kormány a helyi hatóságokra bízta a további korlátozások elrendelését

Nem vezetett be a román kormány országos szinten kötelező további korlátozásokat a koronavírus-járvány megfékezése érdekében: az újabb intézkedések elrendelését a helyi hatóságokra bízta.

A veszélyhelyzetről szóló kormányhatározat szerda este elfogadott módosítását csütörtökön ismertette a román sajtó.



A kormányhatározat főleg az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) ajánlásait vette át, de több - a sajtó és az emberi jogi szervezetek által - vitatott rendelkezés kimaradt: a jogszabályban nincs már szó arról, hogy a vendéglátóhelyeken a fizikai kontaktusok elkerülése érdekében tilos lenne a tánc, és az sem, hogy a strandokon csak a házastársak, illetve a gyerekek és az őket felügyelő szülők, nagyszülők tartózkodhatnak két méternél közelebb egymáshoz.



A kormányhatározat továbbra is a megyékben, illetve a fővárosban alakult helyi járványügyi operatív törzsek döntésére bízza azt, hogy szükség esetén regionális szinten kötelezővé tegyék a felnőttek és öt évet betöltött gyerekek számára a védőmaszkok viselését a kültéri nyilvános helyeken, ahol és amikor nagyobb tömegek gyűlhetnek össze.



A helyi hatóságok elsősorban a piacokon, villamos- és buszmegállókban, vasútállomásokon, népünnepélyeken, búcsújáróhelyeken, és a népszerű idegenforgalmi látványosságoknál tehetik kötelezővé a védőmaszk viselését. Az erről szóló rendeletet jól látható módon kell a bejáratoknál kifüggeszteni.



A kerthelyiségek és vendéglátóhelyek nyitvatartásának korlátozásáról országos szinten a CNSU, regionális szinten pedig a megyei operatív törzsek dönthetnek. A CNSU ajánlásai szerint elrendelhetik az étel- és italértékesítés, illetve fogyasztás szüneteltetését 23 és 6 óra között, valamint azt, hogy a vendéglátóhelyek nappal sem fogadhatnak több vendéget, mint ahány ülőhellyel rendelkeznek.



Romániában már a kormányhatározat megjelenése előtt a fertőző gócoknak számító megyék járványügyi operatív törzsei további korlátozásokat rendeltek el. Bukarestben a kerthelyiségeiről nevezetes óvárosban tették kötelezővé a védőmaszk viselését, a fővárostól északra található Arges, Dambovita, Brassó és Valcea megyében pedig a piacokon és vásárokon kell maszkot viselni, helyenként pedig az eladókat kesztyű viselésére is kötelezik.



Romániában eddig is kötelező volt a védőmaszk viselése minden zárt nyilvános térben (tömegközlekedési eszközökön, munkahelyeken, üzletekben), és a strandokon is kötelező a kétméteres távolság betartása a nem egy háztartásban élők számára.