Koronavírus

Százötvenezer felett a halottak száma az Egyesült Államokban

Százötvenezer fölé emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma az Egyesült Államokban a baltimore-i Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesítése szerint.



Az amerikai hatóságok, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más hivatalos intézmények információit összesítő egyetem honlapján helyi idő szerint csütörtök este közzétett adatok szerint az Egyesült Államokban a járvány kezdete óta 150 062-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe.



A fertőzöttek száma jócskán meghaladja a négymilliót. Az egyetem adatai szerint eddig 4 398 898 ember kapta el a fertőzést, és 1 355 363-an gyógyultak meg. A világ országai közül messze az Egyesült Államokban haltak bele a legtöbben a Covid-19 szövődményeibe, az összes haláleset közel negyede ott történt. A húsz legsúlyosabb helyzetben lévő ország közül az Egyesült Államok a hatodik az összlakossághoz viszonyított halottak számát illetően: 10 ezer emberre jut 4,2 haláleset. Ebben csak az Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország, Peru és Chile előzi meg.



Több amerikai államban, elsősorban Floridában, Arizonában, Texasban és Kaliforniában gyorsuló ütemben terjed a járvány.



Egyesekben közülük az elmúlt hetekben többször rekordot döntött a napi új fertőzéses esetek száma, emiatt a helyi hatóságok felfüggesztették a járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítését. Floridában szerdán is megdőlt a napi halálozási rekord, 217 haláleset történt.



A koronavírus tavaly év végén jelent meg a Kína középső részén lévő Vuhan városában, azóta világ szinte összes országában felbukkant, és járványt okozott. A WHO március 11-én nyilvánította világjárványnak. A Johns Hopkins egyetem összesítése szerint szerte a világon a fertőzöttek száma a 17 millióhoz közelít, már 662 577-en haltak bele a vírus okozta betegség szövődményeibe.