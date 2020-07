Bűncselekmény

Madeleine-ügy: a német rendőrség átkutatott egy kertet Hannoverben

A német rendőrség kedden átkutatott és felásott egy kertet Hannoverben - közölte a Madeleine McCann titokzatos eltűnése ügyében nyomozást folyató braunschweigi ügyészség.



"Az ásatások a Maddie McCann ügyében folytatott nyomozásunkkal kapcsolatosak" - közölte Julia Meyer ügyészségi szóvivő, a részletekre azonban nem tért ki. A német nyomozók úgy vélik, hogy a 2007-ben Portugáliában eltűnt brit kislány már nincsen életben. Az ásáshoz a nyomozók többek között markológépet is használnak a Hannoverische Allgeimene Zeitung című helyi újság szerint, amely úgy tudja, hogy a jelenleg őrizetben lévő gyanúsított korábban Hannoverben élt.



A vizsgálat június elején felgyorsult az új gyanúsított személyének azonosításával. A 43 éves Christian B. többszörösen visszaeső német pedofil, aki Portugáliában már elítéltek nemi erőszakért és jelenleg Németországban tartják fogva. Az ügyészség közölte, hogy "konkrét tényekről van bizonyítéka azzal kapcsolatban, hogy a kislány meghalt, de nem áll a rendelkezésére orvosszakértői bizonyíték", nevezetesen a holttest megléte. A férfit jelenleg egy másik ügyben az észak-németországi Kielben tartják fogva.



Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek által látogatott Ocean Club nevű üdülőközpontjában tűnt el 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A szőke kislány - két kisebb testvérével - a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében, baráti társasággal vacsoráztak. Az ügyben Madeleine szülei is gyanúba keveredtek.



Christian B. a történtek idején a szállodától néhány kilométerre lakott. Az őrizetben magáncellába kellett helyezni, hogy a rabtársai ne bántalmazzák. Azzal gyanúsítják, hogy megölte a kislányt. A média által idézett ügyvédje szerint tagadja, hogy bármi köze lett volna a brit kislány eltűnéséhez.



Német médiumok szerint a nyomozók a gyanúsított lakókocsijában gyermek fürdőruhákat találtak. Egy USB kulcsot is találtak több ezer pedofil felvétellel, ezek némelyikén maga a gyanúsított látható. A férfi kérte a szabadon bocsátását, amire az ügyészség szerint nem kerül sor. A férfi kiadatását Portugália egy 72 éves nő megerőszakolása miatt követeli.