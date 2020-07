Magyarság

Renée Zellwegert is bevonnák a székely petíció kampányába

Svédországban élő, a székely ügyért küzdő magyarság kereste meg a petíció kapcsán a helyi számi kisebbség vezetőit, hogy a közreműködésüket kérjék az aláírásgyűjtéshez.

Magasabb fokozatba kapcsolt a székely petíció nemzetközi kampánya, amelybe megpróbálják bevonni Renée Zellweger kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai színésznőt, producert is - ismerteti a keddi Magyar Nemzet.



Pesty László kampányfőnök a lapnak elmondta: a Svédországban élő, a székely ügyért küzdő magyarság kereste meg a petíció kapcsán a helyi számi kisebbség vezetőit, hogy a közreműködésüket kérjék az aláírásgyűjtéshez. A kérdés a Számi Parlament elé is eljutott. A svédországi magyar és számi kisebbség egyeztetésén pedig az merült fel, hogy mivel Renée Zellweger édesanyja is számi, együtt keresik meg a világhírű amerikai színésznőt, és kérik a segítségét a kampányban. Erre a támogatásra nagy szükség lenne, mert az Írdalá.hu kampánycsapata és az őket segítő erők számára a legnagyobb feladat, hogy ismertté tegyék a székely petíciót Európában.



A tavaly május 7-én indult aláírásgyűjtésen ugyanis összegyűlt az egymillió szignó, de a törvényben meghatározott limitet csak három államban - Magyarországon, Romániában és Szlovákiában - érték el, további négyben nem sikerült ezt teljesíteni. Így a több mint egy hete újraindult és november 7-ig tartó aláírásgyűjtésben a legfőbb feladat az, hogy legalább további négy országban meglegyen a kellő számú támogató.