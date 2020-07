Ukrán válság

Kucsma nem vezeti tovább az ukrán küldöttséget a minszki összekötő csoportban

Leonyid Kucsma volt ukrán államfő úgy határozott, hogy nem vezeti tovább a Donyec-medencei válság tárgyalásos rendezésére hivatott háromoldalú, Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló minszki összekötő csoport ukrán küldöttségét - tette közzé kedden az ukrán elnöki hivatal.



A közleményben nincs szó arról, hogy Kucsma mivel indokolta távozását a posztról.



Az UNIAN ukrán hírügynökség szerint Kucsma arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy adja át minden hatáskörét Olekszij Reznyikov miniszterelnök-helyettesnek, aki a kontaktcsoportban jelenleg a helyettese. Reznyikov egyben a megszállt területek reintegrációjáért felelős minisztériumot is vezeti.



Az elnöki hivatal közlése szerint Zelenszkij kedden találkozott Kucsmával és megköszönte neki a minszki folyamatban végzett munkáját. Az elnök kiemelte, hogy Kucsma munkája az ukrán delegáció élén rendkívül fontos, egyben bonyolult is volt. "Az ön tapasztalata nagyon fontos és nagyon hasznos volt. Mindig kész vagyok a jövőben is meghallgatni a tanácsát" - fűzte hozzá Zelenszkij.



Kucsma a maga részéről azt emelte ki, hogy az elmúlt egy évben irányítása alatt helyreállt az összekötő csoport munkája, és jelentős előrehaladást értek el, fontos lépéseket tettek és fontos megállapodásokat kötöttek.



Az elnöki hivatal emlékeztetett, hogy Kucsma 2019. június 3-án másodszor lett a minszki kontaktcsoport ukrán küldöttségének vezetője. Petro Porosenko elnöksége alatt a kezdetektől, 2014-től vezette az ukrán delegációt, majd 2018-ban közölte, hogy távozik a posztról. Később azonban Zelenszkij ismét őt kérte fel a delegáció vezetőjének.



Egy napja újabb tűzszünet lépett életbe a Donyec-medencei harcok övezetében, amelyről a minszki összekötő csoport múlt szerdán állapodott meg videokonferencia útját tartott értekezletén. A kijevi hadműveleti parancsnokság az első napról kedden három tűzszünetsértést jelentett a szakadárok rézéről, hozzátéve, hogy az ukrán katonák nem viszonozták a tüzet és a provokációk nem okoztak veszteséget.