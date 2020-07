Koronavírus-járvány

Megint kilencszáznál is több új fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában

Keddre ismét kilencszáznál is több új esetet regisztráltak, az eddig igazolt fertőzöttek száma ezzel meghaladta a 66,5 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.



Az azonosított fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 919 új esettel 66 575-re nőtt, a halálos áldozatoké pedig újabb tizenhárommal 1629-re. Eddig 36 744-en gyógyultak meg, közülük 622-en az elmúlt napon. Az aktív betegek száma 28 202-re emelkedett. Hétfőre még százzal kevesebb új beteget regisztráltak, mint keddre, de az elmúlt hét végén három egymást követő napon is meghaladta a kilencszázat az új esetek száma.



A legtöbb új beteget az ország két legfertőzöttebb területéről jelentették, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből 147-et, a fővárosból, Kijevből 110-et, továbbá Ivano-Frankivszk megyéből 103-at. Lviv megyében hét újabb halálos áldozattal 245-re nőtt az elhunytak száma, az azonosított fertőzötteké pedig már meghaladta a kilencezret. Kijevben egy újabb esettel 130-ra nőtt a betegség halálos áldozatainak száma, az igazolt betegeké pedig 7800-ra.



Kárpátaljáról 66 új megbetegedést jelentettek, így az azonosított fertőzöttek száma elérte a 4940-et, közülük eddig 172-en haltak meg és 1904-en győzték le a kórt.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatóján hozzáfűzte, hogy előző nap 206 Covid-19 beteget kellett kórházba szállítani. Az egészségügyi dolgozók közül újabb 55 betegedett meg, körükben már 8435 fertőzöttet azonosítottak.



Előző nap 26 126 tesztet végeztek el az országban, ebből 12 655 PCR-tesztet és 13 471 antitestszűrést.



Közben kedden az Ukrajinszka Pravda hírportál jelentette, hogy 96 képviselő aláírásával határozati javaslatot nyújtottak be a parlamentben Makszim Sztepanov menesztését kezdeményezve az egészségügyi tárca éléről. Indoklásul egyebek mellett az hozták fel, hogy vezetése alatt a minisztérium nem képes megfékezni a koronavírus terjedését az országban, továbbá az egészségügyi alkalmazottaknak a tárca kétszeres áron vásárolt védőruházatot, ráadásul több havi késéssel.