Koronavírus-járvány

Spanyolországban 361 aktív járványgóc van

A fertőzés következtében több mint 28 ezren haltak meg, az elmúlt egy hét során hatan vesztették életüket. 2020.07.28 05:27 MTI

Spanyolországban 361 aktív járványgóc van mintegy 4100 igazolt esettel, 60 százalékuk két tartományban, Aragóniában és Katalóniában található - közölte Fernando Simón, az egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója hétfői sajtótájékoztatóján Madridban.



"Vannak olyan térségek Spanyolországban, ahol a vírus kis mértékben kering. Az ország nem homogén, nem is lesz az. Az esetek eloszlása nagyon egyenlőtlen" - fogalmazott a járványügyi vezető.



A spanyol egészségügyi minisztérium hétfői tájékoztatása szerint az elmúlt egy napban 855 új fertőzöttet szűrtek ki, a regisztrált esetek száma meghaladja a 278 ezret. A fertőzés következtében több mint 28 ezren haltak meg, az elmúlt egy hét során hatan vesztették életüket.



A tárca jelentéséből kiderült: a járványgócok 70 százalékában tíznél kevesebb a fertőzött.



Fernando Simón kitért arra, hogy tízből hat igazolt eset tünetmentes fertőzött, ami szerinte a felderítőmunka hatékonyságát mutatja. A fertőzöttek átlagéletkora továbbra is csökken, nőknél 43, férfiaknál 40 év, és ez kisebb kockázatot jelent.



Mint mondta, tudomásuk szerint az elmúlt két hónapban a külföldről beutazók közül 195-en voltak koronavírusosak, elsősorban az Egyesült Államokból és Dél-Amerikából indultak, de előfordultak fertőzöttek Németországból, Franciaországból és Nagy-Britanniából érkezők között is.



Voltak, akikről kiderült, úgy szálltak repülőgépre, hogy már tüneteik voltak - tette hozzá.



A járványügyi szakember kiemelte a tesztelési kapacitás növekedést. Mára több mint 4,3 millió PCR-tesztet és további több mint kétmillió gyorstesztet végeztek el.



Aragónia és Katalónia több területén a helyi vezetés szigorú korlátozásokat vezetett be a járványgócok felszámolása érdekében, egyebek mellett arra kérte a lakosságot, hogy csak a lehető legritkábban hagyja el otthonát.



Quim Torra katalán elnök hétfőn az előírások szigorú betartására, "kollektív erőfeszítésre" szólított fel, hogy visszafordítsák a folyamatot. A politikus szerint a következő tíz nap kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból.