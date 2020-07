Jog

A lengyel igazságügyi miniszter hivatalosan is indítványozta az isztambuli egyezmény felmondását

A világ 34 országa által ratifikált isztambuli egyezmény célul tűzte ki jogilag kötelező érvényű normák rögzítését a nemi indíttatású erőszakcselekmények megfékezésére. 2020.07.27 19:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hivatalosan is indítványozta hétfőn Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter, hogy Lengyelország mondja fel az Európa Tanács (ET) isztambuli egyezményét, amely a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását célozza. A lengyel miniszterelnöki hivatal szerint a kormány elemezni fogja Ziobro kezdeményezését.



Ziobro szombaton jelentette be, hogy az isztambuli egyezmény kérdéskörében illetékes lengyel családügyi tárcánál kezdeményezni fogja a kihátrálást a Varsó által 2015-ben ratifikált egyezményből. Hétfőn pedig hivatalos beadványt nyújtott be ez ügyben.



Szombati nyilatkozatához hasonlóan, a miniszter kifogásolta az egyezmény "ideológiai jellegű" előírásait, aláhúzva egyúttal, hogy a lengyel jog már jelenleg is összhangban van a dokumentum azon követelményeivel, amelyek a családon belüli erőszak kezelését illetik.



A sajtóértekezleten szintén felszólaló Marcin Romanowski igazságügyi miniszterhelyettes szerint az egyezmény ratifikálása elhamarkodott lépés volt, mely által Lengyelország beiktatta jogrendszerébe "egy baloldali, gender-jellegű trójai falovat".



Az egyezményt nem ratifiálta több közép-európai ország - mutatott rá Romanowski, megnevezve többek között Csehországot, Magyarországot és Szlovákiát. Szerinte a dokumentum femondásával Lengyelország kidomborítaná szolidaritását a térségbeli országokkal.



Ziobro és Romanowski az egyik kisebb koalíciós pártot, a Szolidáris Lengyelországot képviselik a Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormányban. A PiS részéről július közepén Marlena Malag szociális, munka- és családügyi miniszter egy tévéinterjúban jelezte, hogy Varsó készül az isztambuli egyezmény felmondására.



A PiS több politikusa viszont tartózkodóan nyilatkozott Ziobro kezdeményezéséről. Hétfőn a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője, Michal Dworczyk miniszter a Polsat News kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: egyelőre nem született "hivatalos, egyértelmű döntés" az egyezmény felmondásáról, a téma a kormányon belüli vita témája lesz.



Sokan problematikusnak látják, hogy az olyan teljesen jogos téma ürügyén, mint amilyen a nők jogainak védelme, az egyezménybe bizonyos ideológiai előírásokat csempésztek be. - jegyezte meg Dworczyk.



A dokumentum lengyelországi elfogadását az előző kormány idején heves társadalmi és politikai vita előzte meg, az egyezmény ratifikálása ellen lépett fel az akkor ellenzéki PiS, valamint a párt akkori elnökjelöltje, a nemrég újraválasztott államfő, Andrzej Duda is.



Duda fő riválisa az idei elnökválasztáson, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, az ellenzéki Polgári Platform alelnöke hétfőn botrányosnak nevezte az egyezmény felmondására tett kísérletet.



A szintén ellenzéki radikális nemzeti és újliberális kispártok koalíciója, a Konföderáció egyik vezetője, Krzysztof Bosak viszont a PiS egyértelmű állásfoglalását szorgalmazta hétfőn, és bírálta az egyezmény ideológiai tartalmát.

