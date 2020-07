Állatok

Újra szökésben van a medve, amelyet korábban hónapokig kerestek Olaszországban

Az M49-ként ismert ragadozó egy elektromos kerítésen és falon keresztüljutva szökött meg a Casteller nevű állatgondozó központból. 2020.07.27 18:34 MTI

Újra szökésben van Olaszországban az a barnamedve, amelyet áprilisban sikerült befogni, miután kilenc hónapig randalírozott az észak-olaszországi Trento megyében - közölték hétfőn a helyi hatóságok.



Az M49-ként ismert ragadozó egy elektromos kerítésen és falon keresztüljutva szökött meg a Casteller nevű állatgondozó központból. Amíg az állaton rajta van a nyomkövetője, addig a vadőrök figyelni tudják a mozgását.



A bravúros szökései miatt már Pillangóként is emlegetett állat először 2019 júliusában szökött meg a központból, a hatóságoknak csak április végén sikerült befogniuk. A medve jelentős károkat okozott a földműveseknek és az állattenyésztőknek is. A téli álom leteltével pedig ismét több állatot széttépett.



Múlt nyáron az olasz kormány is foglalkozott a problémával: az állatvédők ellenkezése ellenére ugyan elrendelték a medve kilövését, ám a környezetvédelmi miniszter végül megtiltotta az állat megölését.



A medvék a veszélyeztetett fajok közé tartoznak. A ragadozókat egy Európai Unió által finanszírozott program keretében újra betelepítették a megye központjához, Trentóhoz közeli erdőkbe, aminek következtében azonban gyakoribbá váltak az ember és állat közti konfliktusok.



A trentói vadőrök egy nőstény medvét is keresnek, amely a múlt hónapban megtámadott két kirándulót. Apa és fia megsérült, de túlélte a támadást.