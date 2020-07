Illegális bevándorlás

Újabb szicíliai karanténtáborból szöktek el migránsok

Katonák és rendőrök keresik azt a mintegy ötszáz illegális bevándorlót, aki hétfőn engedély nélkül elhagyta a szicíliai Porto Empedocle kikötőjében kialakított karantént.

A hatósági közlések szerint a mólón felállított sátrakban 520-an tartózkodtak, pedig az ideiglenes karanténszállást száz főre tervezték. A migránsok közül majdnem mindegyik megszökött. Azonnal elkezdődött a kutatás utánuk: katonák és rendőrök keresik őket Porto Empedocle utcáin is.



Az Agrigento városa melletti Porto Empedocle kikötőjébe szállítják a Lampedusa szigetére érkező migránsokat. Onnan autóbusszal vagy hajóval más szicíliai és olaszországi táborokba viszik őket tovább.



A kikötőváros mólóján a polgári védelmi hatóság sátrakat állított fel az érkezők első szálláshelyeként. Az érkezőkre tizennégy napig a karanténintézkedések vonatkoznak az esetleges fertőzöttek kiszűrésére. A helyszín le volt zárva, de nem őrizték, a migránsok egyszerűen átugrottak a kerítésen.



Vasárnap a szintén szicíliai Caltanissetta migránsközpontjából szöktek meg karantén alatt lévő illegális bevándorlók. Kezdetben száz bevándorlóról adtak tájékoztatást a hatóságok, de később kiderült: 184 ember távozott, és közülük 118-t tartóztattak fel az egész éjszaka folyó akcióban. Mindannyian tunéziaiak.



Nello Musumeci szicíliai kormányzó emlékeztetett, hogy korábban Pantelleria és Pozzalo migránsközpontjaiból szöktek meg karanténba helyezett migránsok. A jobboldali politikus közösségi oldalán közölt bejegyzése szerint a migránsok távozása nem a rendőrség felelőssége. "Senki ne mondja, hogy a rendőrök hibája, mindent megtesznek, amit tehetnek. Szicíliát nem lehet gyarmatként kezelni. A római kormány úgy tesz, mintha minden rendben lenne, de túlzott improvizációval és felületességgel áll hozzá a migrációhoz" - írta Nello Musumeci.



A kormány azonnali fellépését szorgalmazta Porto Empedocle polgármestere, Ida Carmina a kormánypárti Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa, aki már korábban jelezte, hogy túl sok bevándorlót vittek a városba. Porto Empedocle kikötőjében horgonyzott le a migránsok elkülönítésére szánt karanténhajó is. Ezzel egy időben Caltanisetta és Messina első embere is a helyi migránstábor azonnali bezárását kérte.



Luciana Lamorgese belügyminiszter csütörtökön járt Lampedusa szigetén a migrációs és az egészségügyi helyzet felmérésére. A politikus azonnali megoldást ígért, azóta azonban folyamatosan érkeznek a migránsokkal teli hajók. Lampedusán vasárnap ezren voltak, tízszer többen a sziget központjának befogadási képességéhez képest.