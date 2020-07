Forgószél

Óriási áradások fenyegetnek a Hanna hurrikán nyomában az Egyesült Államok déli vidékein - jelentette be az amerikai Országos Hurrikán Központ (NHC) vasárnap.



Az NHC "életveszélyesnek" minősítette a heves esőzések nyomán várható áradásokat, Greg Abbott texasi kormányzó pedig rendkívüli állapotot hirdetett az állam 32 megyéjében.



Az 1-es erősségű Hanna hurrikán szombaton ért partot, s bár azóta trópusi viharrá szelídült és vasárnap már részben Mexikó, részben pedig az Egyesült Államok belső vidékei felé mozdult, óriási esőzéseket okoz Texasban.



Az óránként 145 kilométeres széllökésekkel pusztító vihar fákat csavart ki, házakat döntött romba, villanyvezetékeket szakított le. A viharnak az eddigi jelentések szerint nincsenek halálos áldozatai. De Abbott kormányzó még szombaton úgy fogalmazott: "bármely hurrikán óriási kihívásokat jelent, de e mostani helyzet összetettebb és komolyabb, mert a vihar azokban a megyékben pusztított, amelyeket a leginkább sújt a koronavírus-járvány is".



Közben Hawaii felé is tart egy hurrikán. A Douglas erőssége 1-esre csökkent a pénteki 4-esről és a meteorológusok előrejelzései szerint várhatóan vasárnap ér partot Hawaii-on. A modern történelemben, 1900 óta csak két hurrikán ért partot Hawaii-on: a Dot 1959-ben, az Iniki pedig 1992-ben.



Vasárnap Kauai és Oahu szigetein hurrikánriadót, Hawaii többi szigetén pedig viharriadót hirdettek. A szigetcsoport északi vidékein vasárnap már heves esőzések jelezték a hurrikán közeledtét.



Donald Trump amerikai elnök a Twitteren közölte, hogy a kormányzat szoros figyelemmel kíséri a helyzetet mindkét amerikai tagállamban és együttműködik a helyi hatóságokkal.