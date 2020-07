Erőszak

Száz bevándorló szökött meg egy olasz karanténtáborból - katonák és rendőrök keresik őket

Százan szöktek ki a szicíliai Caltanisetta táborából, ahol karantén alá helyezett tunéziaiakat szállásoltak el. Vasárnap estig legalább tíz bevándorlót találtak meg a fegyveres erők katonái és a rendőrök, a többieket továbbra is nagy erőkkel keresik.



Sajtóértesülések szerint a táborban elhelyezett háromszázötven migránsból mintegy százan távoztak, miután széttörték a bejárati kaput. A hatóságok azonnal elindították a keresésüket. Volt, akit a központ közelében tartóztattak fel, mások mezítláb elindultak a városközpont felé, és ott találtak rájuk.



Több tucatnyi katona és rendőr keresi a hiányzó személyeket, akik mindannyian tunéziai férfiak. Lampedusa szigetén kötöttek ki, innen szállították át őket hajóval Szicíliába, Porto Empedocle kikötőjébe, majd tovább a nem messzi Caltanissettába, ahol Pian del Lago táborában helyezték el.



Roberto Gambino caltanisettai polgármester hangsúlyozta, hogy a táborban tartózkodókat tesztelték, és mindannyian negatívnak bizonyultak. A hatályos járványintézkedések értelmében azonban két hétig elszigetelték őket, vagyis nem volt szabad elhagyniuk a migránsközpontot.



A polgármester hozzátette, a történtek bizonyítják, hogy a központot nem tudják biztonságosan lezárni. Megjegyezte, a római kormánynak kell garantálni a migránsközpontok megfelelő ellenőrzését. Hozzátette, hogy Caltanisetta nem fogad be több mingránst. Cosima Di Stani helyi prefektus kijelentette, hogy semmilyen feszültség nem volt érezhető a táborban. A tunéziaiak egy része menedékkérelemért akart folyamodni. "Tudták, hogy nem hagyhatják el a tábort, érthetetlen miért szöktek el" - tette hozzá a prefektus.







Matteo Salvini, az ellenzéki Liga párt vezetője közösségi oldalán reagált a történtekre, azt hangoztatva, hogy miközben a római kormány "bezárja az olaszokat lakásaikba, kitárja a kikötőket, és nem képes ellenőrizni az illegális bevándorlókat". Matteo Salvini szerint a kormány veszélybe sodorja Olaszországot.



Lampedusáról vasárnap több száz migránst szállítottak át a szicíliai Porto Empedocléba. A szigeten több mint ezren voltak, tízszer többen mint ahány embert a helyi regisztrációs központ képes befogadni. Vasárnap estére 536-an maradtak, azt az ötvenöt tunéziait is számolva, aki vasárnap érkezett meg egy nagyobb csónakkal. Nincsenek hivatalos adatok arról, hogy az év eleje óta Olaszországba érkezett 11 334 migránsból hányan bizonyultak eddig pozitívnak. Több mint felük az utóbbi három hónapban érkezett: júliusban már 4384-en a tavalyi 1088-hoz képest.



Luciana Lamorgese belügyminiszter hétfőn Tunéziában tárgyal. Az olasz kormány képviselője a tunéziai hatóságok közreműködését akarja sürgetni az Olaszország felé induló hajók megállításában, amiről kétoldalú megállapodás is létezik.