Tüntetéshullám

Könnygázzal oszlattak fel egy erőszakba torkolló tüntetést Seattle-ben

A rendőrök azután kezdtek a több ezer fős tömeg feloszlatásába, hogy tucatnyian a tömegből felgyújtották fiatalkorúak börtönének és bíróságának egy félig kész épületét. 2020.07.26 08:50 MTI

Könnygázzal oszlattak fel egy erőszakba torkolló tüntetést a rendőrök az egyesült államokbeli Seattle-ben szombat este, miután előző nap a szomszédos állam fővárosában, Portlandben is összecsapások voltak a rendőri brutalitás és a rasszizmus ellen demonstrálók és a biztonsági erők között. A Texas állambeli Austinban lövéseket adtak le szintén szombaton egy tüntetésen, és egy ember halálos lövést kapott.



A sajtó beszámolói szerint a rendőrök annak hatására kezdtek a több ezer fős tömeg feloszlatásába az északnyugati Washington államban található Seattle-ben, hogy tucatnyian a tömegből felgyújtották fiatalkorúak börtönének és bíróságának egy félig kész épületét. Huszonöt embert őrizetbe vettek a bűncselekménnyel kapcsolatban. A tömegoszlatás és az őrizetbe vételek során egy rendőr megsebesült a lábán valamilyen robbanószerkezettől.



A demonstrálók az ellen is tiltakoztak, hogy Donald Trump amerikai elnök kérés nélkül szövetségi rendfenntartó erőket küldött több városba, köztük Seattle-be, az elharapódzó erőszakos bűncselekmények megfékezésére, és hírek terjedtek el arról több esetben, hogy ezek a szövetségi ügynökök túllépik a hatáskörüket.



A texasi Austinban mintegy százfős tüntetés volt szombaton, és eldördült ott több lövés. Egy embert halálosan megsebesítettek - közölték a hatóságok, de egyelőre többet nem közöltek az esetről.



A coloradói Denverben is volt tüntetés szombaton. Valaki autóval a demonstrálók közé hajtott, egy tüntetőt pedig meglőttek.



Az Oregon állambeli Portlandben péntek éjjel törtek ki összecsapások feketejogi aktivisták és a szövetségi rendfenntartó erők között, akik számos helyi vezető szerint túlzott erőszakot alkalmaztak.



A korábbi panaszok hatására a szövetségi igazságügyi minisztérium csütörtökön vizsgálatot indított a rendfenntartó erők vitatott fellépésével kapcsolatban.



Az afroamerikai George Floyd május 25-i halála után tüntetéssorozat kezdődött az Egyesült Államokban, eleinte a rendőri erőszak ellen és a rendőrség működésének megreformálásáért, de később a gyakran már erőszakba torkolló megmozdulásokon más követeléseket is megfogalmaztak, köztük a rasszizmus elleni fellépés szigorítását.