86 év után újra muszlim hívők gyűltek össze a Hagia Sophiában

Miután a török legfelsőbb közigazgatási bíróság a nemzetközi felszólítás ellenére semmisnek minősítette azt az 1934. november 24-ei török minisztertanácsi döntést, amely a Hagia Sophia egykori ortodox bazilika múzeummá alakításáról rendelkezett, Recep Tayyip Erdogan török elnök elrendelte, hogy a világörökség részét képező isztambuli épületet ismét mecsetté alakítsák át.



A Hagia Sophia 1935 óta múzeum, és Isztambul vezető turistalátványossága. Az épület 537-től a Bizánci Birodalom legfontosabb székesegyháza, majd az ortodox keresztény világ központja volt. Konstantinápoly 1453-as oszmán török elfoglalása után dzsámivá alakíttatták át a bazilikát. A 20. században Musztafa Kemal Atatürk, a modern Törökország megalapítója múzeummá alakíttatta át az épületet, amely a fiatal köztársaság világi jellegét volt hivatott hangsúlyozni. A műemlék 1985 óta szerepel az UNESCO világörökségi jegyzékén.



Ferenc pápa mellett Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka, az orosz ortodox egyházat vezető Kirill pátriárka, valamint a romániai, ciprusi, georgiai ortodox egyház vezetője is elítélte a török döntést.



Az 1500 muszlim hívőt is magába fogadni képes épületben most tartották meg az első hivatalos istentiszteletet. Sokági kérdés volt, hogy mit kezdenek az épületben található keresztény szimbólumokkal, freskókkal és mozaikokkal.

Így néz ki most belülről

Tarihi bir güne uyandık.



86 yıl sonra #AyasofyaCamii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı.



Bugün İstanbul'un parolası;



✅ Maske

✅ Mesafe

✅ Sabır

✅ Anlayış olacak.



Misafirlerimize hoş geldiniz diyor,

Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum.



Athénban máris demonstrációval tiltakoztak a működó mecset ellen