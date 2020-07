Koronavírus-járvány

Oroszországban meghaladta a 800 ezret az igazolt fertőzések száma

Oroszországban 800 ezer fölé emelkedett az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma, az aktív eseteké pedig 200 ezer alá csökkent a csütörtökön közreadott hivatalos adatok szerint.



Az elmúlt napban a fertőzések száma 5811-gyel 800 848-ra emelkedett, ami 0,7 százalékos növekedés. A napi növekmény ezzel már ötödik napja marad hatezer alatt. Az új esetek 25,4 százaléka tünetmentes.



Oroszország a negyedik helyen áll a koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (4 038 864), Brazília (2 287 475) és India (1 288 106) után.



Az aktív esetek száma 2989-cel 199 029-re csökkent. A halálozások száma 154-gyel 13 046-ra, a gyógyultaké pedig 844-gyel 588 774-re emelkedett.



Moszkvában a diagnosztizált fertőzöttek száma 645-tel 236 616-ra, a halálos áldozatoké 11-gyel 4375-re, a gyógyultaké pedig 462-vel 173 854-gyel nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 26,4 millió, az elmúlt napban pedig 299 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 266 300 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Az Interfax hírügynökség névtelenül nyilatkozó kormányzati forrásra hivatkozva csütörtökön azt jelentette, hogy Oroszországban jövő év elejétől kezdődhet meg a Covid-19 elleni korlátozás nélküli vakcinálás, mert az oltóanyag hatékonyságáról és ártalmatlanságáról 5-6 hónap alatt lehet megbizonyosodni.



Az optimista forgatókönyv szerint a legelőrehaladottabb szakaszban lévő, a Gamaleja Intézet által kifejlesztett vakcinát augusztus elején jegyezhetik be.



Ezt követően csak szelektíven fogják alkalmazni, elsősorban a rizikócsoportokban, így az orvosok és a pedagógusok közében. Be fognak oltani 1500 önkéntest is, akiket ambulánsan figyelnek majd meg.



Mihail Misusztyin miniszterelnök bejelentette, hogy Oroszország augusztus 1-jétől kezdődően fokozatosan felújítja a nemzetközi légi közlekedést. A repülőgépek Moszkva, Moszkva megye, Szentpétervár és Rosztov-na-Donu repülőtereiről fognak indulni.



Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes közölte, hogy első körben Nagy-Britanniába, Törökországba és Tanzániába lehet majd repülni. Jevgenyij Ditrih, a közlekedési tárca vezetője elmondta, hogy a fővárosi repülőterek esetében eltörlik a napi legfeljebb 500, a vidékiek esetében pedig a legfeljebb 200 utas fogadására vonatkozó korlátozást.



A pénteki orosz lapok idézték Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét, aki szerint Oroszország a kölcsönösség alapján fogja megnyitni határait más országok állampolgárai előtt.



Oroszország március 27-én függesztette fel a menetrendszerű nemzetközi légi közlekedést a járványhelyzet miatt.