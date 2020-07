Illegális bevándorlás

Matteo Salvini szerint Lampedusán tarthatatlan a helyzet

A politikus értesülései szerint év eleje óta szerdán érkeztek a legtöbben egy nap alatt, mivel majdnem harminc hajó és csónak kötött ki a dél-olaszországi szigeten. 2020.07.24 14:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tarthatatlannak nevezte a migrációs és egészségügyi helyzetet Matteo Salvini, az olasz ellenzéki Liga párt vezetője Lampedusa migránsközpontjában csütörtökön, hangoztatva, hogy a szigeten "nem migráció, hanem káosz" van.



Matteo Salvini a lampedusai regisztrációs központban (hot spot) tett látogatása után az újságíróknak azt mondta, hogy a kevesebb mint százfős táborban nyolcszáz embert látott.



"Mindenhol emberek, mindenhol matracok, éjszaka ki is szöknek (...), ez nem migráció, ez káosz, amikor nyolcszázan vannak a tábor épületei tetején" - jelentette ki a jobboldali Liga vezetője.



Salvini hozzátette, hogy majdnem kizárólag fiatal felnőtt férfiakat látott, akik - jegyezte meg - látszatra kiváló egészségnek örvendenek.



A politikus értesülései szerint év eleje óta szerdán érkeztek a legtöbben egy nap alatt, mivel majdnem harminc hajó és csónak kötött ki a dél-olaszországi szigeten.



"Így nem tud dolgozni az idegenforgalom, szállodák, éttermek, így nem tudnak élni Lampedusa lakosai, így nem tudják ellátni feladatukat a rendőrök és a (migránsokat segítő) önkéntesek sem" - fejtette ki Matteo Salvini. Megjegyezte, nem felel meg a valóságnak, hogy a Lampedusára érkezőket tüzetesen ellenőrzik, valójában a koronavírus-tesztelés csak szerdán kezdődött el.



Matteo Salvini látogatása napján Lampedusa migránstábora és a sziget kikötője is teljesen megtelt. Kevesebb mint két nap alatt 956-ra emelkedett az ott tartózkodó bevándorlók száma. Naponta több száz embert szállítanak át Szicíliába és Dél-Olaszország más térségeibe, de ennél is többen érkeznek Lampedusára. Az emberekkel teli hajók Líbiából és Tunáziából indulnak el.

"Olaszországot szeretni kell, és meg kell védeni, ami az országhatárok védelmét jelenti" - írta közösségi oldalán Matteo Salvini. A politikus a szigetre való indulás előtt kijelentette, hogy a római kormánynak sikerült ismét Európa "menekülttáborává" tennie Olaszországot. Úgy vélte, a kormány bűncselekményt követ el azzal, ha a fertőzött migránsokat széttelepíti Olaszországban.



Luciana Lamorgese belügyminiszter hétfőn ellátogatott a szigetre, ahova addig - július elsejétől számítva - több mint 1400 migráns érkezett. A belügyi tárca vezetője minél gyorsabb megoldást ígért Salvatore Martello polgármesternek, aki vészhelyzet kinyilvánítását sürgette a szünet nélküli migráció és az ebből következő egészségügyi helyzet miatt.



Giandamiano Lombardo, a lampedusai szállodaszövetség elnöke szerint a sajtónak nem szabad migránsinvázióról írnia, mivel ez elriasztja a turistákat.



"Sokan érkeznek, de a hatóságok munkájának köszönhetően segítséget nyújtanak nekik, regisztrálják, és máshova szállítják őket. A turisták nem látják őket a sziget utcáin, de nagyon komoly problémáról van szó, amely lelkileg is megviseli térségünket" - nyilatkozott Lombardo.



A belügyminisztérium csütörtöki adatai szerint év eleje óta 11 191-en érkeztek Olaszországba a tavalyi ugyanezen időszakban érkezett 3431 migránshoz képest.



Az olasz sajtó kiemelt hírként kezelte csütörtökön egy 24 éves szenegáli férfi letartóztatását, aki július 15-én Milánó egyik parkjában megerőszakolt egy napközben kutyát sétáltató nőt. A tartózkodási engedély nélküli, hajléktalan férfit DNS-vizsgálat alapján tartóztatták le.