Koronavírus-járvány

Belgiumban folyamatosan nő az új fertőzöttek száma

Belgiumban folyamatosan nő az új fertőzöttek száma, a kormány csütörtökön újabb szigorításokat jelentett be.



A szigorítások értelmében szombattól kötelező arcmaszk használta, nemcsak a sűrűn látogatott beltéri, hanem olyan kültéri helyeken, mint a piacok, üzleti negyedek, sétálóutcák. A hétvégétől kezdve az éjjel-nappali boltoknak este 10-kor kell zárniuk. Ez az intézkedés nem vonatkozik a vendéglátó egységekre, azonban az azokat igénybe vevőknek meg kell adniuk elérhetőségeiket a vírus nyomon követésének elősegítése érdekében.



Az kormányzati intézkedések szerint, az önkormányzatok polgármesterei maguk is határozhatnak még szigorúbb korlátozások bevezetéséről, ha térségükben rosszabbodna a járványügyi helyzet.



A csütörtökön bejelentett rendelkezések a külföldről hazatérőkre is kiterjednek: minden visszatérő utazónak 48 órával az indulás előtt űrlapot kell kitöltenie. A narancssárga, "mérsékelten veszélyes" színnel jelölt országokból hazatérőket tesztelésre és karanténra kérik fel, míg a vörös, "veszélyes" zónából hazatérők számára mindkettő kötelező érvényű lesz.



Sophie Wilmés kormányfő a nemzetbiztonsági tanáccsal folytatott megbeszélés utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt héten az új azonosított fertőzöttek száma jelentősen megnőtt, a járvány újra kiújult az országban.



"Ez nagyon keserű fordulat, és cselekednünk kell. A csütörtökön bevezetett szabályok nem ajánlások, hanem utasítások" - szögezte le a miniszterelnök.



A 11,5 millió lakost számláló országban mintegy 64 600 fertőzöttet tartanak számon, és a járványhoz kapcsolódó halálestek száma a napokban lépte a 9800-at.