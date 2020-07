Koronavírus-járvány

Csehországban újra kötelező lesz a maszk a zárt helyiségben tartott rendezvényen

Újra kötelező lesz az arcmaszk viselése a zárt helyiségben zajló, több mint száz fős rendezvényeken Csehországban szombattól - jelentette be Adam Vojtech egészségügyi miniszter csütörtök este Prágában.



A rendezvényeken ezentúl legfeljebb 500 fő vehet részt. Korábban ezer fő volt a felső határ. Vojtech szerint a szájmaszkok kötelező viselete elsősorban a sport- és kulturális rendezvényekre vonatkozik, de érinti a lakodalmakat vagy a gyászszertartásokat is.



A vendéglátóhelyeken és a közösségi közlekedési eszközökön a szájmaszk továbbra sem lesz kötelező. A miniszter az óvintézkedések szigorításáról azután döntött, hogy Csehországban az utóbbi héten folyamatosan magas volt a napi fertőzések száma. Szerdán 247 újabb fertőzést mutattak ki, amely az utóbbi három hét legmagasabb napi esetszáma volt. Az összes beteg száma péntek reggel meghaladta az ötezret. A kórházban kezeltek száma valamivel száz felett van, tucatnyi eset súlyosnak minősíthető.



Jan Hamácek kormányfőhelyettes és belügyminiszter már csütörtökön az arcmaszkok önkéntes viselésére szólította fel a cseh lakosságot. Rostislav Madar országos tisztifőorvos a Hospodárské Noviny című gazdasági és politikai napilapnak úgy fogalmazott, hogy országos méretekben romlik a járványhelyzet, ezért szükségesek a korlátozó intézkedések.



Szerinte nem lehet kizárni, hogy újra be kell majd zárni az éjjeli szórakozóhelyeket, bárokat, mert ahogy azt a hétvégi prágai eset - egy buliban több mint hatvan ember fertőződött meg - is bizonyítja, nagyok a kockázatok.



Adam Vojtech azt mondta, hogy az általános járványhelyzet jó, de több mint egytucatnyi regionális vagy helyi fertőzésgóc létezik, és most ezeket kell megtanulni kezelni. A regionális vagy helyi fertőzésgócokban az országosnál szigorúbb óvintézkedések vannak érvényben. Ezeket az illetékes tisztiorvos rendeli el, illetve szünteti meg.