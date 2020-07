Koronavírus-járvány

Cseh egészségügyi miniszter: ha rosszabbodik a járványhelyzet, országosan szigorítják az óvintézkedéseket

Ha továbbra is növekszik a napi koronavírus-fertőzések száma Csehországban, az egészségügyi minisztérium újra országos szintű óvintézkedéseket vezet be - jelentette ki Adam Vojtech, a tárca vezetője szerdán este, miután az utóbbi napokban folyamatosan romló járványhelyzetről tárgyalt Andrej Babis kormányfővel Prágában.



"A jelenlegi (csehországi) járványügyi helyzetet nem minősíthetjük jónak. A számok növekednek. Egyre jobban látszik, hogy a zárt termekben lezajló tömeges rendezvények nagyon kockázatosak" - mondta a miniszter újságíróknak.



A tárca honlapján közölt legfrissebb adatok szerint szerdán az esti órákig újabb 124 személynél mutatták ki a vírust, négyen elhunytak, s ezzel a halálos áldozatok száma 364-re emelkedett. Országosan a betegek száma meghaladja az 5 ezret.



Ha a helyzet tovább romlik, a miniszter megfontolja országos óvintézkedések bevezetését.



"Például újra kötelező lehet az arcmaszkok viselete a zárt termekben, vagy korlátozhatjuk a rendezvények résztvevőinek számát" - jegyezte meg.



"Péntekig várok, hogyan alakul a helyzet. Amennyiben nem csökkenne, vagy nem stagnálna a napi esetek száma, az egészségügyi tárcának országos szintű intézkedést kellene bevezetnie" - szögezte le Adam Vojtech.



"Nem akarjuk a szórakozóhelyeket vagy a klubokat bezárni, de az embereknek felelősen kell viselkedniük" - jelentette ki a miniszter a hétvégi prágai esetre célozva. Prágában egy éjjeli klubban több mint hatvanan fertőződtek meg egy olyan embertől, akin akkor még nem mutatkoztak a fertőzés jelei. Ez csak másnap derült ki, amikor az illető kezdte rosszul érezni magát, és orvoshoz fordult. Ezután vetették alá tesztelésnek a többi résztvevőt, köztük prágai fociklubok csapatainak játékosait, és több mint 60 embernél mutatták ki a fertőzést.



A kormányfő és a miniszter megegyeztek, hogy a járványhelyzetet jövő hétfőn a kabinet is megvitatja, és szükség esetén meghozzák a megfelelő intézkedéseket.



A legrosszabb helyzetben továbbra is a Morvasziléziai régió van, ahol egy hete kötelezővé tették az arcmaszkok használatát a tömegközlekedésben és a zárt helyiségekben. Eddig csak a lokális fertőzésgócként kezelt Karviná városban volt ilyen szabály.



Romlik a helyzet az észak-csehországi Libereci régióban is, ahol péntektől kezdve a kórházakat, orvosi rendelőket és szociális intézményeket csak arcmaszkkal lehet felkeresni.



Néhány kisebb fertőzésgóc az ország más régióiban is van.