Illegális bevándorlás/Koronavírus

Lampedusa ismét megtelt migránsokkal, már majdnem ezren vannak a szigeten

Szünet nélkül érkeznek az emberekkel teli hajók Lampedusa szigetére, ahol csütörtökre, kevesebb mint két nap, alatt 956-ra emelkedett a számuk. 2020.07.23 15:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A lampedusai hatóságok adatai szerint csak a csütörtökre virradó éjszaka majdnem négyszázan kötöttek ki. A migránsokkal teli hajók Líbiából és Tunéziából indultak el, a kisebb csónakokon kilenc és húsz ember közötti csoportok voltak. Az olasz parti őrség több vízi járműnek - köztük egy kilencven migránst szállító motoros gumicsónaknak - segítséget nyújtott, és a partig kísérte őket.



A kevesebb mint hatezer lakosú sziget teljesen megtelt: a helyi regisztrációs központban kevesebb mint százan férnek el, a többieket a szabad ég alatt helyezték el.



Kedden, fél nap alatt, mintegy háromszázan érkeztek, szerdán ugyanennyi bevándorlót szállítottak át Lampedusáról Szicíliába, majd innen Olaszország más részeibe.



Luciana Lamorgese belügyminiszter hétfőn ellátogatott a szigetre, ahova addig - július elsejétől számítva - több mint ezernégyszáz migráns érkezett. A belügyi tárca vezetője minél gyorsabb megoldást ígért Salvatore Martello polgármesternek, aki vészhelyzet kinyilvánítását sürgette a szünet nélküli migráció és az ebből következő egészségügyi helyzet miatt. Hétfőn néhány százan voltak a szigeten, mivel a korábban érkezettek többségét szintén Szicíliába és Olaszország más térségeibe szállították át.



Matteo Salvini, az ellenzéki Liga vezetője csütörtök délután Lampedusára látogat, ahol felkeresi a regisztrációs központot, a kikötőt, valamint találkozik az idegenforgalomban dolgozókkal és lakosokkal is.



"Olaszországot szeretni kell, és meg kell védeni, ami az országhatárok védelmét jelenti" - jegyezte be közösségi oldalán Matteo Salvini. A politikus a képviselőházban tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a római kormánynak sikerült ismét Európa "menekülttáborává" tennie Olaszországot. Úgy vélte, a kormány bűncselekményt követ el azzal, hogy a fertőzött migránsokat széttelepíti Olaszországban. Hangoztatta, hogy a migráció csapást mért az olasz idegenforgalomra, amely a járvány után a legnehezebb korszakát éli a második világháború óta.



A Lampedusáról a Puglia tartományba szállított beteg migránsokat "időzített egészségügyi bombáknak" nevezte Valter Mazzetti, a rendőrszakszervezet főtitkára.



Giandamiano Lombardo, a lampedusai szállodaszövetség elnöke szerint a sajtónak nem szabad migránsinvázióról írnia, mivel ez elriasztja a turistákat.



"Sokan érkeznek, de a hatóságok munkájának köszönhetően segítséget nyújtanak nekik, regisztrálják, és máshova szállítják őket. A turisták nem látják őket a sziget utcáin, de nagyon komoly problémáról van szó, amely lelkileg is megviseli térségünket"- nyilatkozott Lombardo.