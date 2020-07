Amerikai tüntetések

Trump szövetségi rendfenntartókat küld Chicagóba az erőszak megfékezésére

Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban tartott sajtóértekezletén bejelentette, hogy szövetségi rendfenntartó erőket küld Chicagóba az elharapódzó erőszakos bűncselekmények megfékezésére.



"Bejelentem a szövetségi rendfenntartó erők erőteljes megnövelését az erőszakos bűnözés által sújtott közösségekben" - fogalmazott az elnök. Azt mondta: az igazságügyi minisztérium "azonnali hatállyal megnöveli a szövetségi rendőrök létszámát Chicago városában". Leszögezte ugyanakkor, hogy az intézkedés nemcsak Chicagóra érvényes, hanem más olyan amerikai településekre is, ahol eluralkodott az erőszak.



"Nincs más választásunk, mint hogy közbelépjünk" - jelentette ki.



A sajtótájékoztatón mellette álló William Barr igazságügyi miniszter közölte, hogy Chicago mellett a Missouri államban található Kansas Citybe és az új-mexikói Albuquerque városába telepítenek szövetségi rendőröket. Chicagóba mintegy 200, Albuquerque-be 30 egyenruhást küldenek, Kansas Cityben pedig már ott tartózkodik 200 szövetségi rendőr.



Barr hangsúlyozta, hogy a szövetségiek "kéz a kézben" dolgoznak együtt a helyi rendőrökkel. De kiemelte, hogy a bűnözés visszaszorítására kirendelt szövetségi erőket nem szabad összekeverni az erőszakba torkolló tüntetésekre "választ adó" rendfenntartókkal, akiknek a feladata elsődlegesen a szövetségi épületek, emlékművek, szobrok és az emberi életek védelme.



Trump kifejtette, hogy a mostani intézkedés annak az átfogó kormányzati tervnek a része, amelynek célja az erőszakos bűnözés visszaszorítása az Egyesült Államok városaiban a helyi rendőrséggel együttműködve. A tervet Operation Legendnek (Legend Hadművelet) nevezik, annak a LeGend Taliferro nevű négyéves kisfiúnak az emlékére, akit június végén lőttek agyon Kansas Cityben.



Trump közölte, hogy a kormányzat 61 millió dollárt (több mint 18,3 milliárd forint) biztosít az igazságügyi tárcának új rendőrök felvételére. Leszögezte: nem gyenge rendőrségre van szükség, és ő a rendőrséget erősebbé akarja tenni. Ezzel elemzők szerint azokra a demokrata párti városvezetői kezdeményezésekre utalt, amelyek csökkenteni akarják a rendőrség finanszírozását. Ezt jelentette be korábban például Eric Garcetti, Los Angeles demokrata párti polgármestere, vagy Bill de Blasio, New York város szintén demokrata vezetője.



Több amerikai nagyváros demokrata párti polgármestere szerdán levelet küldött Barr miniszternek, kifejtve, hogy ellenzi a szövetségi erők "egyoldalú telepítését". A dokumentumot Portland, Seattle, Chicago, Atlanta, Kansas City és a szövetségi főváros, Washington első embere írta alá.



Lori Lightfoot chicagói polgármester az elnöki sajtókonferencia után Twitteren úgy fogalmazott: "semmi esetre sem fogom megengedni, hogy Trump katonái Chicagóba jöjjenek és terrorizálják a lakosainkat".