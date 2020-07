Koronavírus-járvány

Romániában több mint ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt

Romániában most csaknem 550, fertőzöttekkel kapcsolatba került, vagy járvány sújtotta országból érkezett ember várja otthoni vagy hatósági karanténban a betegség lappangási időszakának elteltét. 2020.07.22 16:57 MTI

Romániában meghaladta az ezret az egy nap alatt, illetve a 40 ezret a járvány kezdete óta diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában 1030 új fertőzöttet azonosítottak: ez több mint másfélszerese az utóbbi két hét napi átlagának. A járvány - a napi átlagnál 35 százalékkal több - 27 újabb áldozatot követelt.



Eddig 2101 koronavírusos beteg vesztette életét, külföldön 122 fertőzött román állampolgár halt meg. Az utóbbi napon - a 25 ezret megközelítve - rekordot döntött a 24 óra alatt kiértékelt koronavírus-tesztek száma, a járvány kezdete óta végzett teszteké pedig szerdán meghaladta az egymilliót.



A kedden hatályba lépett karanténtörvény értelmében a GCS-nek most már pontosítania kell, hogy a pozitív tesztek közül hány vonatkozik az újonnan diagnosztizált betegekre, illetve hány már korábban beazonosított fertőzött megismételt tesztje lett pozitív. A GCS szerdai jelentése szerint a múlt heti növekvő trendbe beleillő több mint ezer új fertőzöttön kívül további 372 újra megvizsgált fertőzött koronavírus-tesztje bizonyult továbbra is pozitívnak.



A törvény hatályba lépése kapcsán Ludovic Orban kormányfő cáfolta azokat az ellenzéki vádakat, miszerint a karanténtörvény elfogadtatása vagy a nagyobb európai támogatások megkaparintása érdekében Bukarest korábban "felfújta" volna a járványügyi statisztikákban szereplő adatokat.



A GCS jelentésében - július 3. óta először - ismét megjelent a karanténban lévők száma: Romániában most csaknem 550, fertőzöttekkel kapcsolatba került vagy járvány sújtotta országból érkezett ember várja otthoni vagy hatósági karanténban a betegség lappangási időszakának elteltét.



A fővárostól délre, a Duna mellett található Giurgiu megye prefektusa szerdán bejelentette: vesztegzár alá helyezik a 3600 lakosú Cartojani falut, ahol az utóbbi időben 32-en fertőződtek meg. A fegyveresek által őrzött település határát a következő 14 napon csak a rendvédelmi és egészségügyi szervek, illetve a lakosság ellátását biztosító áruszállító járművek léphetik át.



Cartojani az első karantén alá helyezett település Romániában, amióta májusban a rendkívüli állapotot veszélyhelyzet váltotta fel. Az egészségügyi miniszter szerdán megjelent rendelete szerint azokat a térségeket lehet vesztegzár alá vonni, ahol az ezer lakosra jutó fertőzések száma meghaladja a hármat.