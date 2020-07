Koronavírus-járvány

Trump szerint a járványhelyzet szinte bizonyosan romlani fog

A járványhelyzet szinte bizonyosan romlani fog, mielőtt megindulna a javulás - jelentette ki az amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtókonferenciáján kedden kora este.



A csaknem három hónapos szünet után először megszervezett tájékoztatóján Donald Trump nyugtalanítónak nevezte, hogy az elmúlt hetekben fellángolt a járvány, de hozzátette azt is, hogy a megfelelő gyógymódokkal és a vakcinával "gyorsan véget vetünk ennek". Hangsúlyozta: a kormányzat célja "nem csupán az, hogy menedzselje a járványt, hanem hogy véget is vessen neki".



"Semmi nem állíthatja meg a kormányt abban, hogy életeket mentsen" - fogalmazott, majd arról tájékoztatott, hogy a vírus elleni oltóanyagok "sokkal hamarabb készen lesznek, mint ahogyan erre számítottunk". Közölte, hogy több laboratóriumban és gyógyszergyárban is folynak a vakcinakísérletek.



Kedden délelőtt a nagy gyógyszergyártók, köztük az AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna és a Johnson & Johnson vezetői a kongresszusban tájékoztatták a törvényhozókat kutatásaikról és eddigi eredményeikről.



Trump az alig félórás sajtókonferencián arra kért mindenkit, hogy amennyiben nem tudja követni a társadalmi távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat, akkor "legalább hordjon szájmaszkot".



"Szeretjük-e vagy sem, de a szájmaszknak megvan a maga hatása" - fogalmazott. Majd kihúzott a zsebéből egy szájmaszkot, és leszögezte, hogy lassanként ő maga is hozzászokik a viseléséhez.



Elismerte, hogy jogosak voltak a vírustesztelés késedelmes megkezdése miatti kritikák, de hangsúlyozta, hogy a kormányzat erősen dolgozik a probléma megoldásán. Gyorsan eredményt mutató vírusteszteket ígért.



Véleménye szerint egyes államokban javulóban van a járványhelyzet, míg bizonyos déli államokban nem így van.



Az amerikai elnök ezúttal egyedül, a kormányzati járványügyi tanácsadói csoport tagjai nélkül tartott sajtókonferenciát.



Közben a kongresszusban Steve Mnuchin pénzügyminiszter és Mark Meadows, a Fehér Ház kabinetfőnöke Nancy Pelosi demokrata párti házelnökkel és Chuck Schumerrel, a demokraták szenátusi frakcióvezetőjével egyeztetett az újabb gazdaságélénkítő csomagról. Trump hétfőn a Republikánus Párt kongresszusi vezetőit fogadta ugyanebben az ügyben a Fehér Házban.



A demokrata párti törvényhozók azt akarják elérni, hogy a gazdaságélénkítő csomagtervben pénzt különítsenek el a választás biztonságos lebonyolítására. A republikánusok további jelentős összegeket szeretnének a vírustesztekre és a kontaktkutatásra, azaz annak felderítésére, hogy a megfertőződöttek kivel kerülhettek kapcsolatba a fertőzés diagnosztizálása előtt.