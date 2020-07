Erőszak

Tömegmészárlás egy chicagói ravatalozóban - videó

Az első lapértesülések szerint több sorozatlövést adtak le a tömegre egy ravatalozónál az Illinois állambeli Chicagóban. Legalább 11 embert vittek vagy súlyos sérülésekkel vagy kritikus állapotban kórházba.



Az esettel kapcsolatban még semmi sem tiszta, hogy pontosan mi történt, mennyi az áldozat. A lövöldözés amerikai idő szerint kedd este történt.



A szemtanúk szerint tele a föld töltényhüvellyel és minden bizonnyal több, különböző lőfegyvert használtak az elkövetők.

Multiple people shot at 79th/Carpenter



Spoke with people here who said they were inside a funeral home when the shots started.



Spoke to a woman who had blood on her jeans. She didnt know whose blood it was.



I'm told The funeral was for a shooting victim. @cbschicago pic.twitter.com/Aun75y7VZk — Charlie De Mar (@CharlieDeMar) July 22, 2020

BREAKING NOW: Up to 16 people shot near 79th and Carpenter. @Chicago_Police on scene. Sources tell me some victims walked into hospitals others taken by ambulances and officers even took some victims to hospitals. @cbschicago pic.twitter.com/MNm1h5GeXI — Jermont Terry (@JermontTerry) July 22, 2020

ATF on scene here, at least 9 shot and a handful of walk-ins at area hospitals. 79/Carpenter. #chicago pic.twitter.com/oEU0zpO4YL — Peter Nickeas (@PeterNickeas) July 22, 2020