Elengedett három túszt a lucki túszejtő, Zelenszkij teljesítette egy követelését

Elengedett három túszt az a fegyveres férfi, aki kedden túszul ejtette egy busz utasait a nyugat-ukrajnai Luckban - közölte Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes kora este a Facebookon.



A tisztségviselő közlése szerint Jevhen Koval országos rendőrfőnök-heyettesnek sikerült megállapodnia a három túsz - egy gyermek, egy állapotos nő és egy idős asszony - elengedéséről a 44 éves, Makszim Plohojként (Rossz Makszim) bemutatkozó terroristával, akiről idő közben kiderült, hogy a valódi neve Makszim Krivos, és oroszországi születésű ukrán állampolgár.



Közben az UNIAN hírügynökség jelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljesítette a túszejtő egyik követelését. Az államfő közzétett a Facebook-oldalán egy videofelvételt, amelyen orosz nyelven arra kért mindenkit, hogy nézze meg a 2005-ben készült Földakók című amerikai dokumentumfilmet.

A bus has been hijacked in the Western Ukrainian town of Lutsk, with 20 people taken hostage. Hijacker said to have explosives and weapons, and is threatening to blow the bus up. Reports of an exchange of gunfire. pic.twitter.com/Ru5mqJRE2A