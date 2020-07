Jog

Nem oktathatnak többé Romániában erőszakos bűncselekményekért elítélt tanárok

Romániában rendszeresen beszámol a média a diákokat bántalmazó, helyzetükkel visszaélő pedagógusokról, és sok esetben az is kiderül, hogy az illető tanárok "visszaesők".

Nem tölthetnek be pedagógusi, nevelő-oktatói, vezetői, szakirányítói vagy ellenőrző tisztséget a romániai közoktatásban és felsőoktatásban azok, akiket jogerősen elítéltek az oktatói szakma gyakorlása közben személy ellen elkövetett szándékos bűncselekményért - döntötte el kedden a bukaresti szenátus.



A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) által kezdeményezett törvénymódosítást a képviselőház korábban hallgatólagosan (érdemi vita nélkül) elfogadta, a véglegesítésében illetékes szenátus pedig egyhangúlag szavazta meg.



A törvény kezdeményezőinek indoklása szerint Romániában rendszeresen beszámol a média a diákokat bántalmazó, helyzetükkel visszaélő pedagógusokról, és sok esetben az is kiderül, hogy az illető tanárok "visszaesők", erőszakosságukról a kollégák, az iskola vezetői is tudtak, de eddig nem voltak jogi eszközeik arra, hogy eltávolítsák a pályatévesztett, és erkölcsileg alkalmatlan embereket az oktatási rendszerből.



Az USR eredetileg minden, szabadságvesztéssel sújtott szándékos bűncselekményre kiterjesztette volna az összeférhetetlenséget. Az indoklásban felhozott példák között nemcsak erőszakos cselekmények, hanem okirathamisítás és csalás is szerepeltek.



A törvénytervezet a szenátus jogi és oktatási szakbizottságának együttes ülésén nyerte el végső formáját.



A jogszabályban szereplő tiltás érvényét veszti, ha olyan fordulat következik be - az ítélet megsemmisítése, amnesztia, kegyelem - amely megszűnteti az ítélet jogkövetkezményeit.