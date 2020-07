Koronavírus

Csehországban megugrott a fertőzések száma

A március elsején kimutatott első megbetegedés óta a járványban megfertőződött személyek száma hétfőn már meghaladta a 14 ezret. 2020.07.21 14:23 MTI

Hétfőn 153-mal emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzések száma Csehországban, ami az utóbbi hetek legmagasabb napi eredménye - közölte a cseh egészségügyi minisztérium kedden honlapján.



A március elsején kimutatott első megbetegedés óta a járványban megfertőződött személyek száma hétfőn már meghaladta a 14 ezret. A betegek háromötöde meggyógyult, így jelenleg a fertőzöttek száma 4903. A minisztérium szerint a járvány kezdete óta ez a legmagasabb szám. Kórházi kezelésre valamivel több mint száz ember szorul, a súlyos esetek száma viszont csak tíz körül van. Az áldozatok száma kedden reggel 359 volt.



A legrosszabb helyzetben továbbra is a Morva-sziléziai régió van, ahol péntek délután újra kötelezővé tették az arcmaszkok használatát a közösségi közlekedésben és a zárt helyiségekben. Eddig ez csak a lokális fertőzésgócként kezelt Karviná városban volt kötelező.



Civil aktivisták kezdeményezésére hétfő este Ostrava főterén mintegy másfél ezer ember tüntetett az intézkedések ellen, és követelte Adam Vojtech egészségügyi miniszter menesztését a kormányból. Az emberek nem vitatják a szigorítás szükségességét, de kifogásolják, hogy azt péntek délután azonnali hatállyal jelentették be.



A régióban bevezették a kórházak és az idősotthonok látogatásának tilalmát, korlátozták a vendéglátóipari egységek nyitva-tartását is. Országos méretekben az új megbetegedések fele esik a Morva-sziléziai régióra. A szakemberek különösen veszélyesnek tartják, hogy a betegség elkezdett a 65 éven felüliek körében terjedni.



További helyi fertőzésgócok vannak Dél-Morvaországban, Dél-Csehországban és Közép-Csehországban is. A járvány által érintett településeken újra kötelező az arcmaszk viselése, és felújítottak több korábbi korlátozást is.