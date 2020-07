Koronavírus

Romániában megdőlt minden rekord, hatályba lépett a karanténtörvény

Megközelítette az ezret (994) az utóbbi 24 órában azonosított fertőzöttek száma, és minden korábbinál több, 36 Covid-19-ben szenvedő beteg vesztette életét egy nap alatt. 2020.07.21 14:09 MTI

Romániában ismét megdőltek a koronavírus-járvány rekordjai, mind az egy nap alatt diagnosztizált új esetek, mind az elhalálozások tekintetében, de a kormány a kedden hatályba léptetett karnaténtörvény alkalmazásától a fertőzések ütemének megfékezését reméli.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése szerint megközelítette az ezret (994) az utóbbi 24 órában azonosított fertőzöttek száma, és minden korábbinál több, 36 Covid-19-ben szenvedő beteg vesztette életét egy nap alatt.



Az intenzív terápiás részlegeken ápolt súlyos esetek 297-es száma is rekordot döntött.



A GCS közleménye szerint a kedden hatályba lépő karnaténtörvény - több mint kéthetes joghézag után - ismét lehetővé teszi a koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek kórházi, vagy otthoni elkülönítését, és jogalapot teremt a hatóságoknak arra, hogy karanténra kötelezzék a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő, vagy a járvány sújtotta országokból érkező embereket.



A karanténtörvény előírásai alapján a bukaresti kormány keddi rendkívüli ülésén kiegészítette a veszélyhelyzet meghosszabbításáról rendelkező határozatát.



Ludovic Orban miniszterelnök a közegészségügyi hatóság területi kirendeltségeivel folytatott keddi távértekezlet után bizakodóan nyilatkozott arról, hogy a jogszabály lehetővé teszi a hatékonyabb védekezést, a fertőzések növekvő ütemének lassítását.



Rámutatott: a közegészségügyi hatóságoknak mielőbb ki kell adniuk az otthoni, vagy kórház elszigetelésről szóló rendeletet annak a négyezer fertőzöttnek az esetében, aki a karanténintézkedések korábbi jogalapját megszüntető, július 3-án hatályba lépett alkotmánybírósági határozat óta utasították el a kórházi kezelést.



A GSC keddi adatai szerint 1087 fertőzött távozott saját felelősségre a kórházakból és további háromezerre tehető azon fertőzöttek száma, akik ebben az időszakban a pozitív teszteredmény ellenére megtagadták kórházi beutalásukat.



A kormányfő szerint most már a tünetmentes fertőzöttek számára is kötelező a legalább 14 napos elkülönítés és az újratesztelés. A közegészségügyi hatóságoknak gondoskodniuk kell a fertőzésgyanús emberek teszteléséről és a fertőzöttnek bizonyuló páciensek elkülönítéséről.



A teszteléseknél elsőbbségük kell legyen a fertőzésgyanús embereknek azokkal szemben, akik más országokba készülnek nyaralni - mutatott rá Orban, arra utalva, hogy több ország negatív koronavírus-teszttől tette függővé a külföldiek karanténmentes beutazását.