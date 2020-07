Koronavírus

Brazíliában 80 ezer fölött a halottak száma, két miniszter is megfertőződött

Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret az új típusú koronavírus halálos áldozatainak száma, s nem sokkal később a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött. 2020.07.21 07:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Milton Ribeiro oktatási miniszter és Onyx Lorenzoni állampolgársági miniszter is tudatta, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztjének az eredménye. Mindketten azonnal orvosi kezelést kaptak, és a továbbiakban otthonról látják el feladataikat. Lorenzoni a Twitteren azt írta, hogy csütörtökön észlelte először a tüneteket, pénteken végezték el rajta a tesztet, és még aznap elkezdett gyógyszert szedni.



Korábban a kormány másik két tagja is elkapta a vírust. Bento Albuquerque bányászati és Augusto Heleno intézményi biztonsági miniszter gyorsan felépült a fertőzésből.



Jair Bolsonaro, az ország elnöke tíz napja jelentette be, hogy elkapta a vírust. Jelenleg brasíliai rezidenciáján lábadozik, egyelőre nincsenek szövődményei a fertőzésnek.



Brazíliában az Egyesült Államok után a legsúlyosabb a helyzet a világon. A fertőzöttek száma 2 millió fölött van, a halálos áldozatoké pedig hétfőn lépte át a 80 ezret.