Kaliforniában a járvány kitörése óta a legtöbb új fertőzöttet regisztrálták

Az Egyesült Államok nyugati parti tagállamában, Kaliforniában hétfőn a járvány kitörése óta a legtöbb új fertőzöttet, 11 800 új esetet regisztráltak. 2020.07.21

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház hétfő esti adatai szerint egyedül Los Angeles megyében 2 216 vírusfertőzöttet kellett kórházba szállítani a koronavírus okozta Covid-19 súlyossága miatt. A páciensek 26 százalékát azonnal az intenzív osztályon kellett elhelyezni, 19 százalékukat pedig lélegeztetőgépek tartják életben.



"Továbbra is aggasztó mértékben emelkedik az új fertőzöttek száma" - nyilatkozta az NBC televíziónak Barbara Ferrer, a mintegy tízmillió lakosú Los Angeles megye közegészségügyi vezetője. Ferrer elmondta: az újonnan diagnosztizáltak elsöprő többsége fiatal. Mint fogalmazott: "soha nem látott ütemben betegszenek meg a fiatal korosztályok". Leszögezte egyben, hogy egyáltalán nem csupán az idősebb korosztályokat, hanem immár a legfiatalabbakat is veszélyezteti az új típusú koronavírus. A hétfőn diagnosztizáltak több mint a fele 40 éven aluli.



Los Angeles város demokrata párti polgármestere, Eric Garcetti ismételten figyelmeztette a helyieket a szájmaszkok viselésének és a társadalmi távolságtartás ajánlásainak betartására. Kilátásba helyezte, hogy ismét teljesen lezárhatják a várost a járvány miatt.



A másik, a járvány fellángolásától szenvedő tagállamban, Floridában hétfőn 10 300 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn. A floridai kórházakban jelenleg több mint kilencezer Covid-19-es beteget ápolnak.



Donald Trump amerikai elnök az egyik hétfői Twitter-bejegyzésében hitet tett a szájmaszk viselése mellett. "Sokan mondják, hogy hazafias tett a maszk viselése akkor, amikor nem lehetséges betartani a társadalmi távolságot" - írta, és a bejegyzéshez mellékelt egy szájmaszkos fotót is magáról. Az Egyesült Államokban hétfőn összesen több mint 61 ezer új fertőzöttet regisztráltak és legalább ötszáz amerikai hunyt el a vírusfertőzés következményeiben.