Koronavírus-járvány

Másodszor is megfertőződhetett egy izraeli orvos

A kórház szóvivője szerint az orvos tesztje azért lehetett ismét pozitív, mert testében még megmaradtak korábbi fertőzésének maradványai. 2020.07.20 16:15 MTI

Másodszor is megfertőzhetett a koronavírus egy izraeli orvost - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság hétfőn.



A Tel-Aviv melletti Síba kórházban dolgozó doktornő három hónappal felgyógyulása után lett újra vírushordozó. A kórház szóvivője szerint az orvos tesztje azért lehetett ismét pozitív, mert testében még megmaradtak korábbi fertőzésének maradványai.



A doktornő áprilisban lázas volt, köhögött és izomfájdalmai voltak, a teszt kimutatta nála a Covid-19-betegséget. Később felépült, májusban és júniusban tesztjei negatívak voltak.



Július elején kapcsolatba került egy vírushordozóval, és ezután ismét pozitív lett a koronavírus-tesztje. Ez felveti a kérdést, hogy mennyi ideig tart a felgyógyulás után a volt betegek immunitása.



Hasonló eset történt májusban, amikor egy 45 éves nő lázas lett, mellkasi fájdalmai voltak, és másodszor is pozitívnak bizonyult korábbi felgyógyulása és negatív tesztjei után.



Izraelben júliusban megjelent a koronavírus-járvány második hulláma, amelyben az első hullámnál többen kapták meg a fertőzést, de viszonylag kevesebben betegedtek meg, mert főként a fiatalabbak körében terjed a kórokozó.



A vírus tavaszi megjelenése óta 50 714 embernél mutatták ki a kórt, jelenleg 28 424 aktív fertőzöttet tartanak számon, 681 embert ápolnak kórházakban, közülük 259-en súlyos állapotban és 75-en lélegeztetőgépen vannak. A bizonyítottan koronavírusban elhunytak száma 415.