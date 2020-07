Koronavírus-járvány

Franciaországban több száz járványgóc van, de nem fenyeget második hullám

Franciaországban 400-500 koronavírusos járványgócot tartanak jelenleg nyilván és ellenőrzés alatt az egészségügyi hatóságok, de nem fenyeget második hullám - mondta hétfőn Olivier Véran egészségügyi miniszter, miközben a kormány az egész országban kötelezővé tette a maszkviselést a nyilvános zárt helyeken.



"A járvány erősödésének aggasztó jeleit érzékeljük az országban" - ismerte el a tárcavezető.



A Covid-19 fertőzés legfőbb járványgócai (ami legalább három fertőzöttet jelent) az ország nyugati részén, Mayenne megyében és Bretagne-ban találhatók, amely területeket szinte teljesen megkímélt a járvány tavasszal, amikor elsősorban a párizsi régióban és az ország északkeleti részén voltak túlterheltek a kórházak. Szakértők szerint arról van szól, hogy a vírusnak az első hulláma csak most éri el az ország gyérebben lakott nyugati területeit.



"Nagyon messze vagyunk még a második hullámtól" - vélte az egészségügyi miniszter.



A reprodukciós ráta országos átlagban július eleje óta ugyanakkor meghaladja az 1-et, jelenleg 1,2, ami azt jelenti, hogy száz koronavírus-fertőzött legalább 120 másik embernek adja tovább a Covid-19 betegséget okozó vírust, azaz a vírus terjedése gyorsul.



Az általános karantén március közepi bevezetésekor a mutató 3,3, a feloldásakor 0,5 volt.



Az elmúlt héten Bretagne-ban ugrott meg leginkább a reprodukciós ráta (2,6) több járványgóc feltárása miatt, a helyzet viszont az egészségügyi hatóságok szerint nem ad okot aggodalomra, mert a vírus terjedése továbbra is "gyenge".



A vírus erősödésének első jelei miatt a kormány azonban hétfőtől kötelezővé tette a maszkviselést a nyilvános, de zárt helyeken (üzletekben, hivatalokban, bankokban, postán, zárt piacokon, mozikban). A szabálysértők 135 eurós pénzbírsággal sújthatók.



A tömegközlekedési járműveken már május óta kötelező a maszkviselés. Az üzletekben viszont eddig csak ajánlott volt, ahogy a munkahelyeken is a munkáltatók dönthettek a szabályozásról.



A Covid-19 fertőzésben több mint 30 ezren vesztették életüket Franciaországban. A kórházi betegek száma viszont továbbra is egyenletesen csökken, de még több mint 6 ezer fertőzöttet ápolnak egészségügyi intézményekben, közülük több mint négyszázan vannak lélegeztetőgépre kapcsolva.