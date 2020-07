Koronavírus-járvány

Megint nyolcszáznál is több új fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában

A járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma az előző napi 847 új esettel együtt elérte az 58 ezer 111-et. 2020.07.18 18:08 MTI

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában: egymást követő negyedik napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új beteget, az azonosított fertőzöttek száma pedig meghaladta az 58 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által szombaton közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített napi online tájékoztatóján.



A járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma az előző napi 847 új esettel együtt elérte az 58 ezer 111-et. Az elhunytak száma 21 újabb halálos áldozattal 1477-re nőtt, miközben eddig 30 525-en gyógyultak meg, közülük 756-an az elmúlt napon. Az aktív betegek száma 26 109-re emelkedett. Ezek a számok nem tartalmazzák az Oroszország által megszállt Krím és a szakadár ellenőrzés alatti Donyec-medencei területek adatait.



Előző nap a legtöbb új beteget ismét az ország két legfertőzöttebb régiójából jelentették: a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből 137-et, a fővárosból Kijevből pedig 108-at. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter tájékoztatása alapján a napi növekmény tekintetében a statisztikában a harmadik helyre Kárpátalja került 89 új fertőzöttel.



Lviv megyében az azonosított fertőzöttek száma már elérte a 7891-et, közülük eddig 207-en haltak meg, és csak 1326-an gyógyultak meg. Kijevben 6797 fertőzöttet regisztráltak eddig, az elhunytak száma 128, a gyógyultaké 2360.



Kárpátalján az egészségügyi tárca adatai szerint 4318-an fertőződtek meg a járvány kezdete óta, közülük 148-an haltak bele a betegségbe, míg 1546-an győzték le a kórt.



Ukrajnában március 3-án regisztrálták az első fertőzöttet a romániai határnál lévő Csernyivci megyében. Két héttel később vezették be az országos karantént, május 22-től július végéig pedig úgynevezett adaptív karantén van érvényben, ami azt jelenti, hogy a helyi hatóságok önállóan dönthetnek a korlátozások enyhítéséről vagy szigorításáról. Az egészségügyi miniszter a héten egy sajtónyilatkozatban előre jelezte, hogy tárcája javasolni fogja a július végén lejáró karantén meghosszabbítását még legalább egy hónappal. Ezt várhatóan a jövő héten vitatja meg a kormány.