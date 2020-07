Koronavírus-járvány

Továbbra sem lassul a fertőzés terjedése Ukrajnában

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új beteget, péntekre az azonosított fertőzöttek száma már meghaladta az 57 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített tájékoztatóján.



Az elmúlt napban 809 új beteget jegyeztek fel, velük együtt a járvány kezdete óta regisztráltaké elérte a 57 264-et. A hét elejére még 550-650 közötti napi növekményt regisztráltak az országban, viszont a múlt héten is még nyolcszáz fölött volt az újonnan azonosított betegek száma.



Az elhunytak száma péntekre 11 újabb halálos áldozattal 1456-ra emelkedett, miközben eddig 29 769-en gyógyultak meg, közülük 838-an az elmúlt napban. Az aktív betegek száma így jelenleg 26 039 az országban.



Előző nap újabb 132 egészségügyi dolgozónál diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, körükben az eddig megbetegedettek száma már meghaladta a 7700-at.



Az elmúlt napban 211 beteget kellett kórházba szállítani.



A járvány kitörése óta 854 064 laboratóriumi, azaz PCR-tesztet végeztek el az országban.



Vitalij Klicsko főpolgármester pénteki online tájékoztatóján közölte, hogy előző nap Kijevben 76 új fertőzöttet regisztráltak, ugyanakkor 160-an gyógyultak meg, és ez utóbbi napi rekord a fővárosban. Kijev jelenleg az ország második legfertőzöttebb területe a nyugat-ukrajnai Lviv megye után.



A fővárosban eddig 6689 fertőzöttet azonosítottak, 126-an hunytak el, és 2320-an győzték le a kórt. Klicsko tájékoztatása szerint előző nap hét beteget kellett kórházba szállítani.