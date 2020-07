Németország

Elfogták a Fekete-erdőben bujkáló férfit, aki lefegyverzett négy rendőrt

A 31 éves férfit hat napig keresték a Baden-Württemberg tartományi Oppenau térségében. Több száz rendőrt, hőkamerával is felszerelt helikoptereket és nyomkövető kutyákat is bevetettek. 2020.07.17 19:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elfogták pénteken a Fekete-erdőben azt a férfit, aki lefegyverzett négy rendőrt, és eltűnt a németországi hegyvidéken.



Az offenburgi rendőrkapitányság közleménye szerint a férfit őrizetbe vették, és legfoglaltak négy lőfegyvert. A művelet részleteit később ismertetik.



A Bild című lap értesülése szerint a rendőrségi közleményekben Yves Etienne Rausch néven azonosított német állampolgárt egy különleges bevetési egység fogta el. Az akcióban egy ember megsebesült. Egyelőre nem tudni, hogy ki a sebesült.



A 31 éves férfit hat napig keresték a Baden-Württemberg tartományi Oppenau térségében. Több száz rendőrt, hőkamerával is felszerelt helikoptereket és nyomkövető kutyákat is bevetettek. A művelet irányítói éppen stratégiát váltottak, amikor sikerült kézre keríteni, pénteken felhívást tettek közzé, kérve Yves Etienne Rausch-t, hogy jöjjön elő és adja fel magát.



A férfi nem tett eleget a kérésnek. Oppenau közelében fogták el egy tanyánál. Hollétéről egy postástól szereztek értesülést a rendőrök a Bild szerint.



A hatóságok a fegyverek iránt erősen vonzódó és a vadonban magát jól kiismerő, tapasztalt természetjáróként jellemezték a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, büntetett előéletű férfit. A munkanélküli asztalos eddig három évet és hat hónapot töltött börtönben, ezt a büntetést azért kapta, mert életveszélyesen megsebesített egy embert egy számszeríjjal. Legutóbb tavaly ítélték el, engedély nélküli fegyvertartás miatt pénzbüntetést kellett fizetnie.



A többi között antiszemita uszítás miatt is elítélt Yves Etienne Rausch Oppenauban nőtt fel, az idejét az emberek társasága helyett a hegyekben töltő különcként tartották számon a kisvárosban. Vasárnap ismét összetűzésbe került rendőrökkel, akik egy terepszínű ruhát viselő és íjjal felfegyverzett ismeretlenről szóló bejelentésre kerestek fel egy erdei házat. A férfi az ellenőrzés kezdetén együttműködő volt, majd hirtelen lőfegyvert fogott a rendőrökre, és felszólította őket, hogy helyezzék a földre szolgálati fegyverüket, és lépjenek hátra. Végül a zsákmányolt fegyverekkel eltűnt a francia határtól nem messze fekvő erdő sűrűjében. Azóta keresték.