Tüntetéshullám

Az amerikai védelmi miniszter kitiltja a konföderációs zászlókat a katonai létesítményekből

Mark Esper amerikai védelmi miniszter kitiltja a konföderációs zászlókat a katonai létesítmények területéről - jelentette a pénteken a Politico című lap Esper belső feljegyzésére hivatkozva.



A dokumentum szerint a tárcavezető a minisztérium felügyelete alá tartozó valamennyi létesítményben - köztük támaszpontokon - is - betiltja a konföderációs zászlókat, és ezentúl csakis a csillagos-sávos lobogókat, katonai zászlókat és az Egyesült Államok szövetségeseinek egyes lobogóit lehet kitűzni. A rendelkezés érvényes az Egyesült Államokban, az ország külterületein és külföldön található valamennyi katonai létesítményre.



Az intézkedés alól kivételt jelentenek majd a múzeumi kiállításokon, járművek rendszámtábláin és a katonai temetőkben elhelyezett konföderációs zászlók.



A konföderáció az amerikai polgárháború (1861-1865)idején a déli tagállamok által életre hívott államszövetség, hivatalos nevén az Amerikai Konföderációs Államok (rövidítve: Dixie) volt. Sok amerikait, elsősorban az afroamerikaiakat, a konföderáció a déli államokban honos rabszolgatartó időszakra emlékeztet. A rendőri erőszak következtében május végén meghalt afroamerikai George Floyd halála után a tüntetők több konföderációs személyiség szobrát döntötték le vagy rongálták meg, és a politikai osztály soraiban is többen a konföderációs emlékek hivatalos helyekről történő kitiltását kezdeményezték. A zászlók - és a konföderációs szobrok - támogatói szerint azonban ezek az emlékek a déli tagállamok történelmi és kulturális örökségének részei, ezért megőrzendők.



A Politico által idézett feljegyzésében Mark Esper hangsúlyozta, hogy "minden embert méltósággal és tisztelettel kell illetni és el kell utasítani a megosztó jelképeket". A miniszter leszögezte azt is, hogy döntésével "tovább javítjuk nagyszerű nemzetünk védelmi erőinek morálját, összetartását és tettrekészségét".



Esper döntése elemzők szerint várhatóan feszültséget okoz majd a miniszter és Donald Trump amerikai elnök között. Trump ugyanis kiállt a konföderációs zászlók betiltása és a konföderációs tábornokokról elnevezett katonai támaszpontok nevének megváltoztatása ellen. Az elnök részben a szólásszabadságra, részben a történelem tiszteletére hivatkozott.



A Politico a Pentagon egyik, neve elhallgatását kérő munkatársát idézve azt írta: Donald Trumpnak tudomása van a Mark Esper feljegyzésében foglaltakról.