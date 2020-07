Koronavírus

Barcelonában újból korlátozásokat vezetnek be a fertőzések növekedése miatt

Barcelonában és a vonzáskörzetében található mintegy tucatnyi településen újból korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-fertőzések emelkedése miatt - jelentette be a katalán kormány pénteken Barcelonában.



Ismét bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket, színházakat, mozikat, edzőtermeket, uszodákat. A vendéglátóhelyeken 50 százalékos létszámkorlátozás lép életbe, a szabad gyülekezést tíz főben maximálják. Az idősotthonokban nem fogadhatnak látogatókat.



Emellett arra kérik az érintett térségben élő mintegy négymillió embert, hogy csak elengedhetetlen esetekben hagyja el otthonát, például ha bevásárolni vagy dolgozni megy, de nem korlátozzák a lakhelyelhagyást.



A katalán kormány számít a helyiek felelősségérzetére, hangsúlyozva, hogy a bejelentett intézkedések betartásával elkerülhető, hogy drasztikusabb lépéseket kelljen alkalmazni.



A 15 napra szóló korlátozások azután lépnek életbe, hogy az illetékes bíróság jóváhagyja a kormány határozatát.



A katalán egészségügyi tárca adatai szerint az elmúlt 24 órában 1111-gyel nőtt az igazolt fertőzöttek száma a tartományban, amelyből 772-őt Barcelonából és a hozzátartozó agglomerációból jelentettek. Ez az adat tartalmazza a PCR-teszttel kimutatott aktív, és az ellenanyag-vizsgálattal azonosított, már lezajlott fertőzéséket is.



A spanyol egészségügyi minisztérium mintegy 160 aktív járványgócot tart nyilván az országban. A 47 millió lakosú Spanyolországban eddig több mint 258 ezer embernél igazolták a koronavírus-fertőzést a legelső, január végén azonosított eset óta. A halálos áldozatok száma meghaladja a 28 ezret.