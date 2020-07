Koronavírus-járvány

Vesztegzár alá helyezték az északnyugat-kínai Hszincsiang székhelyét

A Kínai Kommunista Párt hszincsiangi bizottsága pénteken közölte, hogy fokozzák az ellenőrzéseket a lakott területeken és zsúfoltabb helyeken, és alapos szűrést végeznek majd a kórházakban. 2020.07.17 13:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vesztegzár alá helyezték az északnyugat-kínai Hszincsiang székhelyét, Ürümcsit, miután az elmúlt napokban több új, belföldön megfertőződött koronavírusos beteget azonosítottak.



A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán megjelent cikk szerint a 3,5 millió lakosú városban csütörtökön leállították a metrót, és korlátozták a légiközlekedést, miután egy új, helyben megfertőződött beteget diagnosztizáltak Covid-19-cel, valamint további három tünetmentes vírushordozót azonosítottak. A Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen ezt megelőzően 149 napon át nem regisztráltak egyetlen helyi koronavírusos megbetegedést sem.



A SCMP közösségi oldalakon megjelent bejegyzésekre hivatkozva azt írja, hogy Ürümcsiben egyes lakónegyedekben korlátozták a ki- és beutazást, mire több helyi lakó igyekezett nagy mennyiségű élelmiszert bevásárolni. A repülőjáratok törlése miatt sok utazó rekedt a városban, ahová a Hszincsiang egyéb részéről érkezőknek megtagadták a belépést.



A helyi egészségügyi hatóságok jelentése szerint Ürümcsiben péntek délig további öt új beteget, és nyolc panaszmentes fertőzöttet azonosítottak, és 135 embert vontak orvosi megfigyelés alá.



A Kínai Kommunista Párt hszincsiangi bizottsága pénteken közölte, hogy fokozzák az ellenőrzéseket a lakott területeken és zsúfoltabb helyeken, és alapos szűrést végeznek majd a kórházakban - írta a SCMP.



A hongkongi lap cikkében rámutat: már a hét elején felmerült a gyanúja, hogy Hszincsiangban a járvány újabb hulláma indult el. A terület járványügyi központja ugyanis kedden telefonon megkeresett egy Ürümcsiből nemrégiben a kelet-kínai Csöcsiangba utazott üzletembert azzal, hogy vesse alá magát egy vírustesztnek, és kiderült, hogy fertőzött, holott tünetei nincsenek.



Az Ürümcsiben egyik pillanatról a másikra elrendelt lezárások váratlanul érték a lakosságot. Míg a kínai Twitterként is emlegetett Weibo mikroblogon egyesek gyanakvásuknak adtak hangot, amiért egyetlen új eset miatt rögtön leállt a metró, mások úgy vélekedte, hogy a gyors és szigorú intézkedések annak tudhatók be, hogy ott az egészségügyi ellátórendszer nem olyan erős, mint Kína más részein - írja a SCMP.



A Hszincsiang szomszédjában fekvő Kazahsztánban az elmúlt időszakban szintén ismét megnőtt az újabb koronavírusos esetek száma, ezért hétfőn az országos karantént további két héttel, augusztus elejéig hosszabbították meg. A kelet-ázsiai országban akkreditált kínai nagykövetség a múlt héten arra figyelmeztette a kínai állampolgárokat, hogy Kazahsztánban a koronavírusnál is halálosabb tüdőgyulladásos járvány van. Az állítást a kínai külképviselet a kazahsztáni járvány halálozási rátájára alapozta, de a kazah egészségügyi minisztérium szerint a kínai aggodalom alaptalan.