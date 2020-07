Koronavírus-járvány

Visszavonták a külföldi diákokra vonatkozó rendeletet az USA-ban

A bevándorlási hivatal július elején azt jelentette be, hogy külföldi diákok az ősztől nem tanulhatnak tovább olyan egyetemeken, amelyeken a koronavírus-járvány miatt csakis online oktatás folyik. 2020.07.16 13:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) kedden este visszavonta a külföldi diákokra vonatkozó rendeletét, amellyel lehetetlenné tette volna, hogy csakis online kurzusokat tartó felsőoktatási intézményekben tanuljanak.



A döntést annak a bostoni tárgyalásnak az első meghallgatásán jelentették be, amelyet a tekintélyes műegyetem, az MIT és a Harvard Egyetem indított az ICE ellen az intézkedés miatt. Allison Burroughs bíró a videókonferencián lebonyolított meghallgatás kezdetén közölte: a szövetségi bevándorlási hatóságok beleegyeztek a július 6-án kihirdetett intézkedés visszavonásába.



A belbiztonsági minisztériumot és az ICE-t képviselő ügyvéd "korrekt leírásnak" minősítette a bíró megfogalmazását. Sem az ügyvéd, sem a bíró nem közölt további részleteket a bevándorlási hatóságok döntésének okairól.



A bevándorlási hivatal július elején azt jelentette be, hogy külföldi diákok az ősztől nem tanulhatnak tovább olyan egyetemeken, amelyeken a koronavírus-járvány miatt csakis online oktatás folyik. Az érintetteknek vagy el kellett volna hagyniuk az Egyesült Államokat, vagy át kellett volna iratkozniuk személyes oktatást folytató egyetemekre. A döntés érvényes volt a most az Egyesült Államokba érkező külföldi diákokra is, akik nem kaptak volna beutazó diákvízumot, ha a 2020-2021-es tanévre csakis online kurzusokat hirdető egyetemekre jelentkeztek.



A rendelkezés az Egyesült Államokban jelenleg tanuló mintegy egymillió külföldi diákot érintett volna.



Ötvenkilenc felsőoktatási intézmény vasárnap este közös levélben fogalmazta meg és csatolta támogatását a Harvard Egyetem és a massachusettsi MIT korábban benyújtott keresetéhez. Hétfőn délutántól újabb egyetemek és főiskolák csatlakoztak a támogatók leveléhez, és csaknem 200 felsőoktatási intézmény támogatta a Harvard és az MIT keresetét.