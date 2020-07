Járvány

Izraelben pénzt osztanak a koronavírus miatt, mindenki kap belőle

Az egygyermekes családok 2000 sékelt (mintegy 180 ezer forintot), a kétgyermekesek 2500 (225 ezer forint), a három- és többgyermekes családok pedig 3000 sékelt (270 ezer forintot) kapnak. Az egyedülállók 750 sékel (67 500 forint) egyszeri juttatásban részesülniük - mondta a kormányfő. A kisvállalkozóknak már meg is kellett kapniuk az elmúlt napokban a nekik járó 7500 sékelt (kb. 680 ezer forint).



A bejelentés bírálói populistának nevezték Netanjahu lépését, amely nem szolgál mást, mint lecsillapítani a tiltakozásokat a miniszterelnök koronavírus-járvánnyal kapcsolatos politikája ellen. Az Izraelben fokozódó pénzügyi válság közepette ez egy veszélyes pénzszórás - mondják. A lépés vitát váltott ki a pénzügyminisztériumban is - jelentette az izraeli televízió.



Netanjahu ezzel szemben azt hangoztatta, hogy újra működésre kell bírni a gazdaságot. A kormányfő szerint a legjobb, ha az emberek vásárolni mennek ezzel a pénzzel, ami jót tesz majd a gazdaságnak. Netanjahu arra biztatott mindenkit, hogy izraeli árut vegyen.



A Netanjahu által kiegészítő intézkedésnek nevezett egyszeri pénzjuttatást még jóvá kell hagynia a kormánynak és valószínűleg a kneszetnek is.



Alig egy hete Netanjahu már előterjesztett egy gazdasági mentőcsomagot, mintegy 20 milliárd euró (több mint 7000 milliárd forint) értékben.



Az új koronavírus terjedése miatt tavasszal elrendelt első korlátozások súlyos visszaesést okoztak az izraeli gazdaságnak. A munkanélküliek aránya 21 százalék az országban.



A fertőzések száma nemrég tetőzött Izraelben, ami miatt számos új korlátozást is bevezettek, miközben egyre többen támadják a miniszterelnök válságkezelő lépéseit.



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint Izraelben eddig 43 ezer 668 fertőzöttet azonosítottak, és 375 ember halt meg a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 betegségben.